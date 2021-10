Familias de los 6 exfuncionarios de Citgo enviados a prisión piden solución al presidente Joe Biden

Una de las represalias tomadas por el régimen de Nicolás Maduro, luego de la extradición de Álex Saab , fue removerle la casa por cárcel a los 6 exfuncionarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo. Son ciudadanos estadounidenses, sus familias denuncian que fueron secuestrados y le exigen acciones a la administración Biden.

Dennysse es la esposa de Tomeu Vadell, uno de los 6 ejecutivos de la filial de PDVSA Citgo que se encuentra en Venezuela. Según ella, está secuestrado y en las últimas horas nuevamente fue instrumentalizado como un peón político.

"Vamos a cumplir cuatro años en esto, esto es un sube y baja de emociones", dijo Dennysse.

Tomeu Vadell fue llevado nuevamente junto a sus cinco compañeros a la cárcel conocida como El Helicoide en Caracas. Dennysse, junto a los familiares de los otros detenidos, le enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que tome acciones y negocie con el régimen de Nicolás Maduro.

"No podemos estar en esto, esto tiene que solucionarse y la única manera es con comunicación, ellos tienen que empezar a comunicarse", añadió.

Vadell y sus colegas fueron llevados a las 5:00 p.m. del pasado sábado al Helicoide, justo después de que se conociera la noticia de la extradición de Saab. Actualmente, están en una pequeña celda.

"No hay ventanas, no hay agua corriente, no hay luz natural. Imagina para ellos hacer ejercicio, tienen que turnarse porque no hay espacio, son seis personas en una misma celda", concluyó Dennysse.

Los familiares de los ejecutivos de Citgo sugieren que la administración Biden intercambie a Álex Saab por la liberación de sus familiares. Sin embargo, el gobierno aún no se ha pronunciado.