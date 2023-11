Familias se reúnen tras liberaciones de Hamás: “No veía noticias por temor a ver mi hija muerta”

Ohad Munder es un pequeño de 9 años que no pudo contener la emoción de volver a abrazar a su padre, después de 49 días. Este niño estuvo secuestrado por las milicias palestinas de Hamás, junto a su madre y a su abuela.



Los abrazos se quedan cortos para estas familias que la guerra separó, pero que la tregua ha logrado reunir. Marcan el fin de la pesadilla, al menos para Yoni Asher, quien tuvo que ver a través de una pantalla cómo el grupo extremista se llevaba como rehenes a gaza a sus seres más queridos.

El operativo de la liberación de los primeros 24 rehenes, entre ellos 13 israelíes, 10 ciudadanos tailandeses y un filipino, le dio la vuelta el mundo. Para muchos se trató de un alivio y de un triunfo incluso diplomático.

“Llevaba un tiempo sin ver las noticias, desde que vi los bombardeos en Gaza no me atrevía mirar. Dejé de mirar las noticias en mi teléfono por miedo a ver a mi hija muerta. Hoy estoy feliz, muy feliz, ya quiero que ella regrese”, relató una madre.

Los rehenes liberados en la noche del viernes fueron sometidos de inmediato a chequeos médicos, algunos ingresaron a hospitales.

Publicidad

Aunque estas liberaciones se han convertido en la primera noticia alentadora en siete semanas de guerra entre Israel y Hamás, son cerca de 200 los rehenes que siguen en cautiverio.

“Es una mezcla de emociones porque mi tío Abraham todavía está allí y no sabemos nada de su salud, y mi primo fue asesinado en el inicio de la guerra, por lo tanto, el rompecabezas no puede terminarse, no puede completarse. No hasta que Abraham esté nuevamente junto con todos los demás rehenes”, afirmó Shahar Mor, familiar de un hombre en cautiverio.

Según el reporte de las Naciones Unidas, en el primer día de la tregua se registró un muerto y varios heridos cuando miles de palestinos en el sur de la Franja de Gaza intentaron regresar al norte.

Publicidad

Hamás retrasa entrega de rehenes en medio de tregua hasta que Israel “respete el acuerdo”

La alegría de las recientes liberaciones parece estar pausada, pues el brazo armado del movimiento islamista palestino de Hamás indicó este sábado que retrasa la liberación de un segundo grupo de rehenes hasta que Israel "respete el acuerdo" que entró en vigor el día anterior, tras siete semanas de guerra.



Las brigadas Ezzedine al Qassam reclaman especialmente "la entrada de camiones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza" y el respeto de los "criterios de selección" para la liberación de los presos palestinos, indicaron en un comunicado.

Una fuente de Hamás dijo a la agencia de noticias AFP que la entrega de 14 rehenes a la Cruz Roja había empezado, para luego señalar que el proceso de traspaso se detuvo.

Autoridades israelíes confirmaron a la AFP que los rehenes aún no habían sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Israel no ha violado el acuerdo", aseguró una fuente israelí a la AFP.

Publicidad

El viernes, un primer grupo de 24 rehenes, 13 de ellos israelíes, fueron liberados, a cambio de la puesta en libertad de 39 presos palestinos.

El sábado, el proceso se vio empañado por dificultades.

"Tras la entrega al CICR del segundo grupo" de rehenes, el convoy fue "detenido en Jan Yunis", en el sur de la Franja de Gaza, "y no ha podido salir hacia Rafah", el paso fronterizo con Egipto, informó a la AFP una fuente cercana a Hamás.

Publicidad

El acuerdo, alcanzado tras varias semanas de negociaciones entre Israel y el movimiento islamista palestino, prevé la liberación de 50 rehenes por parte de Hamás y de 150 palestinos presos en las cárceles israelíes a lo largo de cuatro días.

Incluye también una tregua en los combates en la Franja de Gaza y la entrada diaria de ayuda humanitaria en el territorio palestino.