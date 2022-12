Famosos se unen a campaña para que el Reino Unido permanezca en Unión Europea

Figuras políticas, artísticas y culturales británicas han tomado partido a favor o en contra de la Unión Europea en la campaña del referéndum del 23 de junio.

A favor de seguir en la UE

- David Cameron

La decisión del próximo jueves, dijo el primer ministro de 49 años, es "existencial" e "irreversible". Como lo sería una derrota para su carrera política. Pese a ganar un segundo mandato en mayo de 2015 con mayoría absoluta, la fractura que ha creado el referéndum en el Partido Conservador se traducirá posiblemente en una purga del campo derrotado.

- David Beckham

El excapitán de la selección inglesa de fútbol recordó a sus buenos colegas europeos en el Mánchester United y su paso por Francia, España e Italia para explicar su apoyo a la UE.

"Por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, deberíamos afrontar los problemas del mundo juntos, y no solos. Por estas razones, votaré a favor de quedarnos" en la UE, sentenció.

- Theresa May

"El interés nacional es seguir siendo miembro de la UE", declaró la ministra de Interior, una de las candidatas potenciales a suceder a Cameron algún día. Su dura posición contra la inmigración irregular hizo pensar durante mucho tiempo que pediría la ruptura con Bruselas.

- Jeremy Corbyn

El líder de los laboristas británicos, el principal partido de la oposición, ha esperado al final de la campaña para mostrar un apoyo firme a la UE, a la que acusó en el pasado de ser excesivamente neoliberal. La UE trae "inversiones, empleos y protección a los trabajadores y a los consumidores británicos", afirmó.

- Stephen Hawking

Para el célebre astrofísico de 74 años, la salida de la UE sería un golpe a la ciencia nacional, que se financia en parte con fondos europeos.

"Primero, el incremento de la financiación [europea] ha elevado notablemente el nivel de la ciencia europea en conjunto y de la británica en particular", afirmó en una carta suscrita por 150 científicos. "Segundo, estamos reclutando a muchos de los mejores investigadores de la Europa continental".

- J.K.Rowling

La escritora de 50 años, creadora del niño mago Harry Potter, uno de los personajes literarios más famosos de la historia, defendió la Unión Europea como garante de la paz. "No quiero abandonar una unión que ha traído a la región más paz y estabilidad de la que nunca conoció", escribió en Twitter.

- Richard Branson

El empresario multimillonario, fundador de Virgin, sostuvo que la salida constituiría "uno de los días más tristes de la historia de Gran Bretaña". Además, advirtió: "No veo por qué la UE sería amable con nosotros si nos vamos. Si yo estuviera en su posición, castigaría a quienes abandonan el barco".

- Ken Loach

El cineasta de 79 años, reconocido militante de izquierdas y ganador de la Palma de Oro del festival de Cannes en 2016, dijo a la AFP que "la Unión Europea es actualmente un proyecto neoliberal". "Exige privatizaciones, y lo que le ha hecho a Grecia es horroroso. Pero si salimos, nos enfrentaremos a un gobierno muy escorado a la derecha".

- Ian McKellen

El actor de la saga de "El señor de los anillos", de 77 años, reconocido activista homosexual, avisó que la salida británica podría debilitar los derechos de los homosexuales en otros países de la UE.

"Si eres homosexual, eres internacionalista", dijo al diario Daily Telegraph. "Es momento de apoyar a Europa y dar confianza a otros países de la UE que están todavía atrás en este aspecto".

A favor de la salida

- Boris Johnson

El carismático diputado, exalcalde de Londres y candidato a suceder a David Cameron, con quien coincidió en la escuela y la universidad, se unió al bando del "no" estimando que esta es una "oportunidad única" para obtener un "verdadero cambio".

"Es el momento en que los británicos vuelven a estar en el centro de la historia. Los ojos de Europa están puestos en nosotros", afirmó este admirador de Winston Churchill que trabajó como corresponsal en Bruselas.

- Nigel Farage

El jefe del partido antiinmigrantres Ukip, Nigel Farage, ha militado siempre por una salida de Reino Unido del bloque europeo y ha llevado a cabo una dura y polémica campaña contra la inmigración europea.

"Es legítimo afirmar que si la gente siente que ha perdido totalmente el control, y que hemos perdido totalmente el control de nuestras fronteras como miembros de la UE, y que la gente siente que votar no cambia nada, la violencia sea el paso siguiente", dijo a la BBC.

- Michael Caine

El legendario actor británico de 83 años, ganador de dos premios Óscar, dijo que el Reino Unido "no puede ir haciendo lo que le dictan los miles de funcionarios sin rostro que hacen estas reglas", en referencia a la maquinaria europea.

Además, estimó que el país se recuperaría del impacto inmediato de la salida: "Vale, perfecto, fracasas. Mejoras, trabajas más duro, persistes, y tendrás éxito".

- John Cleese

El actor del grupo cómico The Monty Python, de 76 años, acusó a la burocracia europea de eliminar "todo rastro de responsabilidad democrática" de la UE, y propuso una lista de reformas: "Renunciar al euro, introducir transparencia, ahorcar a Jean-Claude Juncker", el presidente de la Comisión Europea.

- Sol Campbell

El antiguo futbolista internacional Sol Campbell, de 41 años, sostiene que la UE ha perjudicado al fútbol inglés. "A veces veo un equipo inglés con algunos futbolistas extranjeros mediocres y me pregunto '¿Dónde está el talento inglés?'. Si pudiéramos controlar quién entra y sale del Reino Unido, atraeríamos a lo mejor de lo mejor".

- Roger Daltrey

El cantante de la banda británica The Who dijo que la UE se "creó en secreto". "Si huele a rata y parece una rata, es probablemente una rata", dijo al diario The Sun. "Y afrontémoslo, Europa huele".