Fanáticos del Nintendo Co. despiden a su presidente

Iwata dirigió la compañía de videojuegos Nintendo Co. durante años de crecimiento con sus franquicias Pokemon y Super Mario.

En un comunicado, la compañía detalló que Iwata murió el sábado a causa de un tumor en el conducto biliar.

Tras el anuncio, comenzaron a difundirse por internet mensajes de lamentación y de reconocimiento al empresario como una persona dedicada a entretener a otros. En Twitter, los fans le agradecieron por los recuerdos de su infancia y por unir a las familias. Nintendo America anunció la suspensión de la actividad en redes sociales durante el día en memoria de Iwata.

"Él no sólo creó tecnología, sino toda una cultura", dijo Nobuyuki Hayashi, consultor y experto en tecnología. "No era sólo un producto del consumidor lo que él dio. Dio a la gente algo que es eterno, que la gente recordará de cuando eran niños. Era especial".

Iwata, presidente de la firma desde 2002, falleció en un hospital de la Universidad de Kioto. No se le había visto recientemente en muestras sobre videojuegos en las que participaba habitualmente.

Encabezó el desarrollo de Nintendo hasta convertirla en una compañía global con la popular videoconsola Wii y la portátil DS, así como durante el periodo de dificultades de la compañía debido a la popularidad de los smartphones.

Aún no se anuncia su reemplazo, pero la empresa afirmó que el diseñador de juegos Shigeru Miyamaoto encabezará al equipo junto con Genyo Takeda, también desarrollador de juegos.

El empresario estaba decidido a llevar Nintendo a otra plataforma y comenzaría a desarrollar juegos para dispositivos móviles, un cambio de estrategia para muchos en la empresa, incluido Iwara, quien repetidamente rechazó la idea de crear juegos para móviles, un mercado que durante años tachó de irrelevante.

En marzo Nintendo anunció una alianza con la japonesa DeNA Co. para desarrollar juegos para dispositivos móviles.

Los rivales importantes de Nintendo, Sony Corp. y Microsoft Corp. han hecho un mejor trabajo adaptándose a la era de los juegos online y móviles.

El 17 de julio se celebrará un servicio fúnebre. Sobrevive al directivo su esposa, Kayoko. La compañía declinó difundir otros detalles sobre la familia de Iwata.