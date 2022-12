FARC dice que no es conveniente hablar de "irreversibilidad" en proceso de paz

"Hay mucho por transitar y muchas más voluntades que sumar, antes de expresar que ya casi todo está listo", señalaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un comunicado leído a la prensa por ‘Pablo Catatumbo’ (alias de Jorge Torres Victoria) antes de iniciar otra jornada de diálogos.

En esa línea, el presidente del grupo Bancolombia e integrante de la Comisión Asesora para la Paz, Carlos Raúl Yepes, había calificado el viernes pasado el proceso de negociación con las FARC como "irreversible", aunque advirtió que la reconciliación no depende únicamente de la firma de un acuerdo con esa guerrilla.

Sin embargo, los negociadores de la guerrilla consideran que aún faltan por abordar temas "sumamente complejos" y entre ellos citan, la definición de la comisión del esclarecimiento de la verdad y no repetición, el cese al fuego bilateral, la ya mencionada dejación de armas, el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo y la guerra sucia.

El portavoz de las FARC afirmó que a pesar de que se hayan alcanzado acuerdos "muy importantes" para la paz del país, se necesita más coherencia y no seguir generando falsas expectativas.

Insistió en que ahora se están discutiendo temas vitales como la dejación de armas, en el sentido de la no utilización de estas en política por ambas partes, y calificó como "transcendental" los acuerdos para el "desminado humanitario".

Asimismo, señaló que referente a la limpieza y descontaminación de restos de explosivos, "este es un acuerdo bilateral, de recíprocas obligaciones, al cual aspiramos a que dentro de un cese bilateral de fuegos, se pueda extender a todo el país", y al mismo tiempo recalcó que no se trata de un asunto exclusivo de la guerrilla.

No obstante, el grupo rebelde reconoció que las conversaciones de paz en La Habana "avanzan" y que se han concretado "acuerdos importantes" que permitirían enfrentar las causas de la confrontación de más de medio siglo que vive Colombia.

"Hemos avanzado como nunca, pero aún hay mucha tela por cortar, comenzando por recordar", indicó y subrayó que "hay temas cruciales en los puntos 5 y 3 que se están discutiendo, como los hay en el conjunto de las 28 salvedades que permanecen en el congelador, esperando el momento para que se vuelva por ellos".

El Gobierno colombiano y las FARC desarrollan actualmente el ciclo 34 de los diálogos de paz con la expectativa de avanzar en los temas de reparación de las víctimas y fin del conflicto.

En paralelo a la mesa de diálogos, funciona la subcomisión de fin del conflicto, con el fin de diseñar propuestas sobre espinosos temas como el fin de las hostilidades y la entrega de las armas.

El proceso de paz colombiano arrancó en noviembre de 2012 y tiene su sede permanente en La Habana, donde las partes ya han logrado acuerdos parciales en temas como tierras, participación política y drogas ilícitas.

La Habana (Cuba)