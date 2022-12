FARC no ha entregado información sobre narcotráfico, dice embajador de EE. UU.

Sobre la reducción de cultivos y envíos de droga, Kevin Whitaker se mostró optimista y dijo que se verán resultados contundentes.

"Las FARC no han cumplido, a mi juicio, con sus obligaciones basadas en el acuerdo (...) necesitan dar la información acerca del narcotráfico para que haya investigaciones", dijo el diplomático en una entrevista con el diario El Tiempo publicada este domingo.

El diplomático subrayó que en ese tema la cooperación de la exguerrilla con el gobierno colombiano "no está ocurriendo", y se ofreció para "hablar con las FARC acerca de la información que tienen sobre criminalidad, para desmantelar y desmoronar lo que eran las estructuras criminales".

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, con 146.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga, con 866 toneladas en 2016, según la ONU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó a mediados de septiembre que podría descertificar a Colombia por el aumento de la producción de cocaína.

Estados Unidos descertificará a Colombia si no controla cultivos... "Tengo la convicción de que el año entrante, en los meses que vienen, vamos a ver resultados contundentes, y se trata de eso", señaló Whitaker.

Para este año, el gobierno colombiano espera erradicar y sustituir 100.000 hectáreas de coca, 50.000 de manera voluntaria y 50.000 de manera forzosa.

"En la erradicación forzada las fuerzas de seguridad van a cumplir con su meta", apuntó el diplomático.

Por otra parte, la sustitución voluntaria contará con apoyo de la exguerrilla, ya desarmada y convertida en partido político, que en el acuerdo de paz firmado en noviembre se comprometió a combatir el narcotráfico, combustible desde la década de 1980 del conflicto armado.

Pero esa colaboración es cuestionada por Washington, que se comprometió a entregar 450 millones de dólares para la aplicación del pacto, porque para la ley estadounidense las FARC siguen siendo una Organización Terrorista Extranjera.

"Ellos llegaron a la lista (de organizaciones terroristas) por hechos y van a salir de la misma por hechos", apuntó Whitaker.

Aparte del acuerdo con las FARC, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos negocia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla del país, y la principal banda narcotraficante, el Clan del Golfo, ha anunciado su deseo de someterse a las autoridades.

