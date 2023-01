Fascinación por vampiros y macabros videos: pruebas contra sospechoso de matar a periodista sueca

Aunque Peter Madsen insistió en que Kim Wall sucumbió a causa de gases tóxicos, investigadores revelaron material hallado en el computador del inventor.

Madsen es juzgado desde el 8 de marzo por el asesinato de la periodista que fue a entrevistarlo el 10 de agosto de 2017 a su submarino.

Según la acusación, Peter Madsen reconoció en la audiencia que decapitó, desmembró y lanzó al mar el cuerpo de la periodista tras su supuesta muerte accidental.

Él niega haberla agredido sexualmente y matado intencionalmente, como lo cree la Fiscalía.

Por ahora ni sus explicaciones, cambiantes, ni la autopsia, facilitan determinar la causa y las circunstancias de la muerte.

Pero según la Fiscalía, Kim Wall fue amarrada, golpeada, luego estrangulada o degollada.

El modo de operar no está probado, pero concuerda con las conclusiones de la autopsia y es compatible, según la acusación, con el perfil del acusado.

La corte vio varios videos violentos encontrados en el disco duro del ordenador de Peter Madsen, entre ellos dos de dibujos animados que muestran a mujeres degolladas, empaladas y decapitadas.

Madsen reconoce haber visto videos de decapitaciones. "Busqué ese tipo de cosas por razones emocionales y no eróticas", afirmó.

Y sobre las mutilaciones sexuales, en y alrededor de las partes genitales de la víctima, sin que se sepa si fueron realizadas antes o después de su muerte, Madsen dijo que las hizo porque temía que los gases generados por el cuerpo en descomposición lo hicieran subir para flotar en la superficie. "No hubo nada de erótico en esos golpes", explicó.

Peter Madsen rendirá testimonio de nuevo el 28 de marzo y se espera el veredicto para el 25 de abril. La fiscalía pide para él cárcel perpetua.

