Fatal accidente de tránsito: criminal mató a un niño mientras intentaba huir de la Policía

Una familia guatemalteca fue víctima de un fatal accidente de tránsito donde uno de los pequeños de la casa, un niño de tan solo 8 años, perdió la vida al ser arrollado por un hombre que huía de las autoridades.



El siniestro vial se dio en Apopka, Florida, la mañana del 5 de octubre de 2023. La víctima fatal fue identificada como Jayden Miranda

, un estudiante de una escuela primaria local.

Según el relato de Arcángel Miranda, padre del menor, su esposa iba en camino a la escuela para dejar a sus hijos de 8 y 7 años, cuando "desafortunadamente un conductor que estaba huyendo de la policía a alta velocidad los chocó".

"Mi niño de 8 años murió, mi esposa está hospitalizada y tienen que hacerle varias cirugías", expresó Alcangel Miranda, en GoFundMe , plataforma donde buscan recaudar dinero para el funeral del pequeño y el tratamiento médico de la mujer.

De acuerdo con información difundida por Univisión, los oficiales de la Policía local fueron enviados a Martin Place Blvd tras el reporte de robo de un automóvil.

Minutos después recibieron una segunda llamada, ahora informando de un accidente de tránsito en la intersección de N. Maine Ave y Summit St, donde el conductor que huía de las autoridades chocó contra el vehículo de la familia Miranda.

Tras el accidente, el sujeto implicado, identificado como Marcus Antone Williams, fue arrestado y tendrá que enfrentar cargos de robo y homicidio.

"No podemos imaginar que mi niño se haya muerto. Queremos justicia porque le quitaron la vida, alguien que tenía un futuro por adelante. No me puedo imaginar lo que pasó", expresó a Univisión Wendy Miranda, tía del niño.

Tras el fatídico accidente, personas de la zona y de la escuela del menor se reunieron para hacer una vigilia en su memoria y apoyar a la familia hispana.