FBI investiga carta con "sustancia sospechosa" dirigida a Obama

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga una carta con una "sustancia sospechosa" enviada al presidente estadounidense, Barack Obama, después de que el martes se detectara ricina en un sobre remitido al senador republicano Roger Wicker.

Un boletín del FBI obtenido por la cadena Fox News señala que las fuerzas de seguridad "están analizando" la misiva, que parece provenir de la misma fuente que la enviada el martes al senador.

Ambas cartas contienen la frase: "Ver algo incorrecto y no exponerlo es convertirse en un aliado silencioso de su continuación", de acuerdo con el comunicado.

Las dos tienen además la misma firma: "Soy KC y apruebo este mensaje".

Las autoridades aún no han identificado el tipo de sustancia impregnada en el sobre dirigido al presidente Obama, por lo que se desconoce si también se trata de ricina.

El sobre dirigido a Wicker dio positivo en los controles de seguridad del Congreso de EE. UU. por contener ricina, una toxina cuyo polvo blanquecino es mortal sólo con inhalarlo, si llega al torrente sanguíneo, según una fuente del Legislativo.

El jefe de los agentes de seguridad del Senado, Terrance Gainer, señaló en un correo electrónico enviado a las oficinas de ese parlamento que el sobre tenía un matasellos de Memphis (Tennessee), pero no contenía información sobre el remitente.

Tras recibir información de las autoridades policiales, la senadora demócrata Claire McCaskill dijo a los periodistas que las autoridades han identificado a un sospechoso, pero no precisó si este fue arrestado.

El FBI descartó. eso sí, que el sobre enviado a Obama tenga relación con los atentados de Boston.