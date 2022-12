FBI investiga "sofisticado ataque" informático contra Facebook

El FBI está trabajando con Facebook para determinar el origen del ataque "hacker" que afectó a computadores de algunos trabajadores de la compañía californiana, publicó el diario San Francisco Chronicle.

En un comunicado, Facebook indicó que "el ataque ocurrió cuando varios empleados visitaron un website para desarrolladores para móviles", la web provocó que un "malware" o virus se instalara en los computadores portátiles de estos empleados.

"En cuanto descubrimos la presencia de malware, lo remediamos en todos los computadores infectados, informamos a las autoridades y comenzamos una investigación que continúa hasta hoy", indicó el viernes Facebook en su blog.

Facebook, con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, es objeto de continuos intentos de ataque, pero este podría ser especialmente problemático debido a que explota vulnerabilidad en códigos Java, de Oracle, que se han demostrado problemáticos para Twitter recientemente.

El ataque a Facebook se da poco después de que Twitter reconociera a comienzos de este mes que datos de 250.000 usuarios habían sido obtenidos por "hackers" y que esa operación "no era un trabajo de aficionados".

Asimismo, los diarios The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal han detectado recientemente intentos de ataques informáticos sofisticados, que aseguraron que provenían de China.

El pasado domingo, el National Intelligence Estimate, que recopila información de agencias de inteligencia del Gobierno estadounidense, indicó en su informe para 2013 que el país está siendo sistemáticamente atacado por piratas informáticos y es víctima de una campaña de ciber-espionaje procedente de China, pero también de Rusia, Francia e Israel.

