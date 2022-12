FBI publica fotos de dos sospechosos de instalar bombas en Boston

En una rueda de prensa, el agente especial del FBI encargado de la investigación del atentado, Richard DesLauriers, describió a los dos sospechosos, de apariencia joven, y que visten dos gorras, una negra y otra blanca, y reclamó la colaboración ciudadana para localizarlos.

Las imágenes y un vídeo de los jóvenes que han sido identificados como "sospechoso 1" y "sospechoso 2" están disponibles en la página web del FBI www.fbi.gov .

En las tres secuencias hechas públicas se les ve al sospechoso 1, con gorra negra, y al sospechoso 2, con gorra blanca, avanzar a escasa distancia uno del otro, por la acera entre el público.

Ambos visten cazadoras deportivas y llevan a la espalda sendas mochilas. DesLauires aseguró que la investigación se va a ampliar a todo el mundo y pidió colaboración internacional y nacional a todos los niveles.

"Cualquier información por pequeña o insignificante" que parezca puede ser vital para la investigación, afirmó.

Advirtió que los dos individuos son considerados "altamente peligrosos" y pidió a los ciudadanos que no tomen acciones por su cuenta.

Si se tiene alguna pista sobre ellos, el FBI recomienda contactar con las autoridades. El agente insistió en que éstas son las únicas fotos fiables, en referencia a las imágenes que se están publicando en internet y por otros medios, que advirtió que no son fidedignas. Por otra parte, subrayó que no hay peligro inminente de un nuevo ataque.

Boston (Estados Unidos)