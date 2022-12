FBI recupera computador de Dzhokhar Tsarnaev, sospechoso de atentado en Boston

Una de las fuentes consultadas indicó que el portátil no fue finalmente encontrado en el vertedero donde se inició la búsqueda, cercano a la universidad de Massachusetts-Dartmouth, donde estudiaba Dzhokhar y tres de sus amigos, ahora procesados por encubrimiento y falso testimonio.

Las autoridades federales acusaron este miércoles a los estudiantes kazajos Azamat Tazhayakov y Dias Kadyrbayev, y el estadounidense Robel Phillipos, todos de 19 años, de haber mentido a los investigadores y de ocultar evidencias.

Según detalla la demanda judicial contra los tres nuevos detenidos, Dias Kadyrbayev se hizo con el ordenador portátil que el sospechoso de los atentados tenía en su cuarto de la residencia universitaria en la que vivía y lo llevó al apartamento que compartían los dos kazajos.

El ordenador puede ser una prueba clave para conocer cómo los hermanos Tsarnaev obtuvieron las instrucciones para fabricar las dos bombas que hicieron detonar en la línea de meta de la maratón de Boston, que causó la muerte de 3 personas y heridas a unas 280.

Según medios estadounidenses, Dzhokhar dijo poco después de ser capturado que las instrucciones las habían obtenido de información recopilada en la revista online en inglés Inspire, creada por Al Qaeda en el Yemen.

Los datos de la investigación revelan que los hermanos Tsarnaev pudieron utilizar una combinación de pólvora de fuegos artificiales, con vaselina, gasolina y otros compuestos utilizados en la fabricación casera de explosivos.

Por otra parte, el cuerpo de Tamerlan Tsarnaev fue reclamado por una funeraria.

Harris no quiso revelar los detalles de quiénes han reclamado el cadáver ni la casa funeraria que lo tiene.

Por el momento, los padres de Tamerlan y Dzhokhar, ingresado en un centro médico de prisiones y sospechoso de haber puesto junto a su hermano las bombas de la maratón de Boston, no han regresado a Estados Unidos desde la región rusa de Dagestán.

Una vez que las autoridades de Massachusetts han transferido la custodia del cuerpo de Tamerlan, de 26 años, se pueden hacer públicas las conclusiones del informe forense sobre las causas de su muerte, algo que se espera para el viernes.

Según la policía de Watertown, localidad donde falleció, al parecer Tamerlan fue herido de muerte por su hermano, que lo arrolló con un coche en su huida tras un tiroteo la madrugada del 19 de abril, pocas horas después de que el FBI hiciera públicas sus fotografías.

Las autoridades federales acusaron ayer a dos estudiantes kazajos y un estadounidense de falso testimonio y obstrucción a la justicia durante la investigación a su compañero de universidad Dzhokhar Tsarnaev.

Los investigadores consideran que Tamerlan fue el instigador de los atentados y convenció a su hermano para que le ayudara, y por el momento creen que los autores materiales del atentados son solo ellos dos.

En 2012, Tamerlan viajó durante 6 meses a la región autónoma rusa de Dagestán, de donde es originaria su familia, donde se cree que pudo entrar en contacto con movimientos islamistas.

Washington, Estados Unidos