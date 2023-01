Feligreses mataron a hombre que abrió fuego en una iglesia de Texas

El atacante asesinó a dos personas antes de ser abatido por miembros de la congregación religiosa. El sujeto ingresó a la West Freeway Church of Christ, en White Settlement, un área suburbana de Fort Worth, mientras se desarrollaba el servicio religioso matinal, en un nuevo caso de violencia con armas de fuego en un templo en Estados Unidos. "La policía y los bomberos de White Settlement fueron advertidos de disparos en la iglesia West Freeway Church of Christ, declaró a la AFP Mike Drivdahl, portavoz de los bomberos de Fort Worth. "Cuando llegaron, constataron que había habido disparos", dijo. "Un par de miembros de la iglesia devolvieron el fuego", dijo a la prensa J.P. Bevering, jefe de policía de White Settlement. Esos disparos alcanzaron al sospechoso, quien murió en el lugar, dijo. Una de las víctimas del atacante murió en el hospital local, agregó Bevering, quien elogió "las acciones heroicas de los parroquianos". Otro feligrés murió posteriormente, informaron las autoridades a periodistas en una conferencia de prensa en la noche. La iglesia regularmente transmite en línea sus servicios religiosos y un video del ataque fue difundido en directo en su sitio web. El FBI dijo que estaba investigando los motivos del ataque. "Los lugares de culto deben ser sagrados, y agradezco a los miembros de la iglesia que actuaron rápido para abatir al atacante y ayudaron a impedir la pérdida de más vidas", dijo en un comunicado el gobernador de Texas, Greg Abbott. Unas 36.000 personas mueren por año en Estados Unidos -uno los países con la población más armada del mundo- a causa de disparos de arma de fuego, cifra que comprende suicidios, homicidios, accidentes y tiroteos en los que participó la policía. Texas en particular ha sido escenario de tiroteos que han conmocionado a la opinión pública y agitado aún más el debate sobre el derecho, consagrado por la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, a portar armas. El 3 de agosto, un hombre ingresó a una tienda de Walmart y abrió fuego usando un rifle de asalto AK-47 en El Paso, Texas. Dejó un saldo de 22 personas muertas. El 5 de noviembre de 2017, un hombre mató a 25 feligreses e hirió a otros 20 que participaban en una misa en una iglesia bautista en la comunidad rural de Sutherland Springs, Texas.