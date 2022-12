Felipe VI es proclamado rey de España

El presidente de la Cámara, Jesús Posada, tomó juramento al nuevo monarca, a lo que siguió un largo aplauso de diputados y senadores, así como de las autoridades presentes en el recinto parlamentario.

A continuación Felipe VI empezó el discurso inaugural de su reinado con la expresión del reconocimiento y el respeto de la Corona a las Cortes, que -recalcó- son las depositarias de la soberanía nacional.

Discurso

El nuevo monarca subrayó que inicia su reinado "con una profunda emoción por el honor que supone asumir la Corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España".

Felipe VI quiso rendir un "homenaje de gratitud y respeto" hacia su padre, Juan Carlos de Borbón, que formalizó el jueves su renuncia al trono para dar paso a su hijo.

El nuevo monarca aseguró que el reinado de su padre ha sido "excepcional" y deja "un legado político extraordinario y añadió que consiguió ser "rey de todos los españoles".

Asimismo, tuvo unas palabras de elogio para su madre, la reina Sofía, a la que agradeció "toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles", que también fueron recibidas por un gran aplauso.

El nuevo monarca sostuvo que será "leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar, y también a defender siempre los intereses generales".

Recalcó también que para que la Corona sepa ganarse continuamente el aprecio, el respeto y la confianza de los ciudadanos, y se haga acreedora de "autoridad moral" debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".

En su discurso expresó su solidaridad con quienes se han visto "heridos en su dignidad" por la crisis económica y ha subrayado que siente el "deber moral" de trabajar para revertir esta situación

El monarca tuvo palabras de recuerdo y homenaje hacia las víctimas del terrorismo, que "perdieron su vida o sufrieron por defender" la libertad de todos.

Por eso mostró su "inmenso respeto" por las víctimas de la violencia terrorista y recalcó que "la victoria del Estado de Derecho, junto a nuestro mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen"

Ante diputados y senadores y las principales autoridades del Estado, el rey afirmó que para que la Corona sepa ganarse continuamente el aprecio, el respeto y la confianza de los ciudadanos y se haga acreedora de "autoridad moral" debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".

"Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos", aseguró.

También proclamó su "fe en la unidad de España" de la que la Corona es símbolo" y puntualizó que esa unidad no es "uniformidad" y que la engrandece y fortalece y en la que "cabemos todos".

"Esa España, unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos; caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben las distintas formas de sentirse español", dijo Felipe VI.

Para el rey, las diferentes sensibilidades no deben nunca "enfrentar, dividir o excluir" sino que deben servir para "comprender y respetar, convivir y compartir".

Apeló igualmente al acuerdo entre las fuerzas políticas en los asuntos de "interés general" y llamó a mirar hacia adelante para seguir construyendo "juntos", la España renovada del futuro.

Caravana

Voluntarios del Ayuntamiento de Madrid habían repartido 100.000 banderines entre las personas que querían presenciar el recorrido y que desde primera hora de la mañana se congregaron en la calles del trayecto que realizaron los nuevos reyes.

Un recorrido que los reyes hicieron en un automóvil Rolls Royce descapotable, y en el que Felipe VI permaneció siempre de pié.

Con la ayuda de radios y teléfonos móviles o a través de las pantallas gigantes que han retransmitido el acto solemne, ciudadanos que siguieron la jura y el discurso de Felipe VI, que tras ser proclamado por las Cortes fue recibido en la calle entre gritos de 'Viva España' y 'Vivan los Reyes'.

En Sevilla algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como la Giralda, la Torre del Oro, la Plaza de Toros de la Maestranza y el Ayuntamiento, fueron engalanados con motivo de la proclamación del nuevo Rey.

Palacio Real

El rey Felipe VI y la reina Letizia arribaron finalmente al Palacio Real, donde saludaron desde el balcón a los ciudadanos congregados para rendirles homenaje, en la jornada de la proclamación del nuevo monarca.

Los primeros en salir fueron Felipe y Letizia, y a continuación lo hicieron sus hijas, la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía, a los que después se unieron los reyes Juan Carlos y Sofía.

El nuevo monarca y su familia permanecieron unos minutos allí agradeciendo el afecto de miles de ciudadanos congregados en la plaza frente al Palacio, en una mañana soleada y calurosa en Madrid.

Los actos culminan con una recepción en el Palacio Real a la que asisten algo más de 2 mil invitados, que representan a los diversos ámbitos de la sociedad española.

Estos empezron a primera hora con la imposición por parte de su padre, el rey Juan Carlos, del fajín que simboliza que es el nuevo capitán general de los Ejércitos españoles.