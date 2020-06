¡Feliz reencuentro! Abuelitos en España reciben sus primeras visitas luego de tres meses confinados

No solo hay quienes se mantienen alejados por miles de kilómetros debido a la cuarentena, hay muchos que no pueden ser visitados por sus familiares, como el caso de los adultos mayores que se encuentran en residencias de ancianos, muy golpeadas por la pandemia.

En España, los abuelitos pudieron recibir sus primeras visitas desde que las instalaciones del hogar de ancianos Casaverde, a las afueras de Madrid, fueron cerradas en marzo por la emergencia del coronavirus.

Frente a frente, desde los extremos opuestos de dos mesas grandes unidas para garantizar un distanciamiento adecuado, Pepa Plaza y su madre Josefa Villa disfrutaron de una emotiva reunión.

“A través de las videollamadas yo la veía que estaba bien, pero ahora ya la he visto. Lo único que me falla es que no puedo acercarme y darle un beso”, expresó Pepa.

“Cuando vienes aquí y las ves tan guapas y hermosas... te entra una cosa por ahí dentro, eso no tiene precio”, manifestó Josefa.

Los protocolos para entrar son muy estrictos. Antes de que se les permita ingresar, los visitantes deben firmar una declaración diciendo que no han presentado ningún síntoma de coronavirus o que han estado en contacto con alguien que lo haya tenido.

Algunos no pueden creer que estén viendo a sus padres después de tiempos tan difíciles.

No existen estimaciones precisas del número real de víctimas, pero Madrid informó que unos 6.000 residentes de hogares de ancianos han muerto con síntomas de COVID-19 desde que comenzó el brote.