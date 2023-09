Feminicida de Ana María Serrano quiso hacerles creer a sus papás que la joven se había suicidado

La mamá de Ana María Serrano, Ximena Céspedes, dio detalles sobre el feminicidio de su hija de tan solo 18 años, sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y que empezaba con su carrera de Medicina en México, donde nació. Unos mensajes de texto que la joven supuestamente envió fueron los que llevaron a su familia a sospechar que algo pasaba.



Todo ocurrió el pasado martes 12 de septiembre en la casa donde la joven vivía con sus padres, quienes residen en México desde hace 23 años.

Ana María Serrano había terminado en junio pasado con su novio, con quien sostuvo una relación de año y medio. Era “un niño normal”, al que “conocemos desde hace muchos años, y a sus papás, y del colegio completo lo conocían”, comentó la mamá de la joven.

Luego de que terminaron, el joven “comenzó a mandarle muchos mensajes, más bien le mandaba muchos regalos y todo, le rogaba y le rogaba que regresaran, pero pues nunca pensamos que alguna cosa podría haber pasado”, contó.

El día que murió Ana María Serrano estaba sola en casa y su expareja ingresó por la puerta trasera, que era la del perro, “y pasó lo que pasó. Desafortunadamente yo fui la que prácticamente la descubrí porque no me contestaba y no me contestaba, de ahí mandamos al vecino y a partir de ahí todo lo demás. La Fiscalía del Estado de México y el Ministerio Público han trabajado de forma maravillosa, o sea, recabaron toda la información y a este muchacho lo detuvieron cuatro días después. Fue muy rápido y muy expedito. Ahorita lo que sigue es que lo vinculen a proceso y pues que siga el proceso como tal”, relató Ximena.

Los mensajes que hicieron sospechar a la madre de Ana María Serrano

La madre de la joven dijo que empezó a inquietarse porque a la hora en que asesinaron a su hija “tendría que haber estado estudiando, entonces nos pareció muy extraño que no nos contestara, eran las seis de la tarde más o menos, y se demoró, y de pronto me dice ‘espérame tantito’, eso nunca en la vida lo diría. Y después de eso, todo seguido de un mensaje como de despedida. Entonces ahí mismo le marqué al vecino y llegó tres minutos después a mi casa”.

¿Un mensaje de despedida haciendo querer parecer que era como una especie de suicidio?

“Sí, correcto”, contestó la mamá de Ana María Serrano. “Decía que era una despedida, que nos quería mucho y que no quería estar sola, eso era todo”, agregó.

Ximena detalló que cuando su vecino fue a su casa para verificar qué había ocurrido, su hija “ya llevaba un rato muerta”.

Sobre el mensaje que supuestamente envió Ana María Serrano “lo mandaron de otra parte, o sea, de otro lugar, pero a través del WhatsApp de ella; ella me contestó a mí, pero no era ella, porque además el teléfono sí lo habían dejado en la casa”.

Ximena precisó que quienes viven cerca no escucharon “nada, y eso que los vecinos están pegados y en general se oye. Lo único que me han dicho, porque yo no sé ni siquiera cómo murió, lo único que me dijeron fue que no sufrió, y eso me tiene muy tranquila. Y parece que eso fue parte del tema. O sea, nadie se enteró y si no hubiera sido porque en ese momento se me ocurre escribirle, de pronto nos hubiéramos enterado muchas horas después”.