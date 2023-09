Fernando Botero ante los ojos de sus amigos: "Te trataba como una persona de su familia"

Fernando Botero fue reconocido en la escena mundial por su trabajo artístico en el ámbito de la pintura, la escultura y el arte. Sin embargo, a los ojos de sus cercanos, el maestro era una persona acogedora que habría las puertas de su hogar a todos.



Giovanni, uno de los amigos íntimos de Botero en Pietrasanta comentó en entrevista con Noticias Caracol que su relación comenzó a cimentarse hace 4 décadas, puesto que a los 18 años empezó a trabajar de la mano del artista.

En su momento empezó ayudándole con el embalaje de sus distintivas esculturas, y eso los llevó a ir construyendo una sólida amistad.

"El maestro con las personas de Pietrasanta era una persona inmensa", comentó el sujeto.

Recuerda con particular cariño una anécdota donde en medio de una visita al estudio de Botero en París, él y unos amigos de la ciudad se encontraron rodeados de grandes personalidades en el recinto del artista.

Para él este fue el momento más significativo de su amistad, puesto que ante un importante embajador Fernando Botero decidió presentarlos como "su familia de Pietrasanta", un gesto que para él resumía perfectamente su personalidad.

Giovanni hizo énfasis en el gran aprecio que tenía por Botero y su esposa Sophia Vari, quien también falleció tan solo hace un par de meses. En las honras fúnebres de esta fue que vio por última vez al artista

"Él me vio y me dijo: ¡Giovanni! Y me agarró de los brazos", recordó el artista.

Añadió que Fernando Botero tenía una gran estima por sus colaboradores y era una persona con una sensibilidad increíble.

"No podrías no quererlo porque te trataba como una persona de su familia", destacó.

Así mismo, señaló que tanto para él como para toda la ciudad de Piertrasanta la partida del artista era un suceso de gran tristeza y echarían de menos a un ser que ya hacía parte de sus raíces locales.