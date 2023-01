Festival Xposure: los mejores fotógrafos del mundo se dan cita en Sharjah

Esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos reúne imágenes, cultura y humanidad. Varios fotoperiodistas latinoamericanos están invitados.

Sharjah, uno de los siete emiratos que integran los Emiratos Árabes Unidos, es anfitrión de Xposure. Es uno de los festivales de fotografía más importantes de la región y reúne a varios fotógrafos y fotoperiodistas del mundo; en sus obras plasman arte y humanidad.

Sharjah, una ciudad de imponentes monumentos, grandes vías y edificaciones modernas da inicio al festival de fotografía Xposure en su cuarta versión, en el que cerca de 365 artistas plasman historias de pueblos, culturas arraigadas en la sangre de sus autores.

Muchos de ellos son latinoamericanos, como Cris Toala, un ecuatoriano que trabajó arduamente desde pequeño para ser considerado uno de los mejores en su trabajo.

Con una imagen de un volcán en erupción en su natal Ecuador, en la ciudad de Baños, logró que National Geographic publicara su trabajo y que el mundo conociera su arte.

“Nunca me he olvidado de agradecer y de pensar de dónde he venido, soy un chico de la calle”, dice Cris.

Desde Brasil, Gabriel Wickbold también se hizo espacio en esta muestra. El carioca mezcla en sus obras figuras humanas con surrealismo y mucha luz.

“Lo que yo quiero mostrar es que el ser humano es líquido, somos lágrimas, sudor y sangre; hay un equilibrio entre el hombre y la naturaleza”, explica el artista.

Sharjah, turística y más cultural que de costumbre por estos días, está empeñada en convertirse en motor y escenario de manifestaciones artísticas.

También en una ventana abierta del mundo árabe.

Este es un festival para todo el mundo que ame las fotografías, no solo para los profesionales, también para los aficionados.

En cada captura, una versión del mundo. También un grito silencioso. Un intento por cambiarlo.