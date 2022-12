Fidel Castro dice estar satisfecho por regreso de Chávez a Venezuela

En una carta dirigida a Hugo Chávez y divulgada este lunes por medios cubanos, Castro afirmó: "Me satisface mucho que hayas podido regresar al pedazo de la tierra americana que tanto amas, y al pueblo hermano que tanto te apoya".

Castro añadió en su misiva que fue "necesaria una larga y angustiosa espera" y subrayó la "asombrosa resistencia física (de Chávez) y la consagración total de los médicos" que lo han atendido durante su convalecencia en La Habana, donde fue operado por cuarta vez de cáncer en diciembre pasado.

Además, Castro menciona el aliento que el pueblo venezolano brindó a Chávez "con sus muestras diarias de apoyo entusiasta e irreductible" y considera que a "eso se debe un regreso feliz a Venezuela".

"Tú aprendiste mucho de la vida, Hugo, en esos duros días de sufrimientos y sacrificios. Ahora que no tendremos el privilegio de recibir noticias tuyas todos los días, volveremos al método de la correspondencia que durante años hemos utilizado", agrega.

El líder cubano también destaca el apoyo que ha tenido Chávez de sus familiares más allegados, sus compañeros en la dirección revolucionaria, y las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Castro concluyó que "todo debió llevarse a cabo con mucha discreción, para no darle oportunidad a los grupos fascistas de planear sus cínicas acciones contra el proceso revolucionario Bolivariano".

El presidente venezolano regresó en la madrugada de este lunes a Caracas, según informó el propio gobernante a través de Twitter, y se encuentra en el hospital militar Carlos Arvelo de la capital venezolana.

La Habana, Cuba