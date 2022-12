Fidel Castro fue enterrado en Santiago de Cuba

El líder cubano Fidel Castro fue enterrado este domingo en un cementerio en Santiago de Cuba, en una ceremonia "sobria" y a la que no tuvo acceso la prensa, indicó a la AFP una de las invitadas extranjeras, la número tres del gobierno francés, Segolene Royal.

"No hubo discurso, fue muy sobrio, sólo las cenizas fueron enterradas ante la familia, miembros del gobierno y funcionarios", dijo Royal, ministra de Ecología de Francia, al describir la ceremonia en el cementerio Santa Ifigenia.

El cementerio donde descansa Fidel: templo de héroes cubanos

Fidel Castro no dejó nada al azar antes de morir y para su entierro eligió un cementerio en Santiago de Cuba, donde fueron sepultados varios héroes de la independencia y de la revolución, como José Martí o Frank País.

Construido en 1868 en el norte de esta ciudad portuaria, semillero de la revolución encabezada por Fidel Castro, el cementerio Santa Ifigenia fue declarado monumento nacional en 1979.

Las cenizas fueron enterradas al lado del mausoleo de José Martí, a quien Castro consideraba "el autor intelectual" de la Revolución cubana de 1959.

Fallecido en combate en 1895, con tan solo 42 años, fue uno de los los principales héroes de la segunda guerra de independencia.

Poeta, periodista, ensayista y político, Martí conoció profundamente América Latina (fue cónsul en Argentina, Paraguay y Uruguay) y también Estados Unidos (donde vivió 15 años en el exilio).

Pero el entierro de Fidel en este cementerio fue criticado por el medio digital 14ymedio de la activista y opositora Yoani Sánchez, ya que "la figura de Martí es ecuménica, mientras la de Fidel es parcializada y, para muchos, contrapuesta a aquella".

"La ubicación de los restos del expresidente cerca de los de Martí ya está siendo tomada como una ofensa y hasta como una provocación por una porción importante de cubanos, y es posible que algunos no descansen hasta verlos bien alejados de los de Martí", escribió 14ymedio.

En el mismo cementerio está sepultado Carlos Manuel de Céspedes, héroe de la guerra de independencia (1868-1878), y también varios "mártires" de la revolución castrista.

Entre ellos Frank País, quien dirigió en 1956 un levantamiento armado destinado a distraer la atención de las autoridades del dictador Fulgencio Batista y permitir el desembarco del Granma, el barco que traía desde México a los hermanos Castro y al argentino Ernesto "Che" Guevara.