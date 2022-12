Fidel Castro le envió una carta a Diego Armando Maradona, según Telesur

La cadena de televisión Telesur informó que Fidel Castro envió una carta a la leyenda del fútbol, que viajó a la isla para grabar un programa televisivo.

Esta mostró el lunes la fotografía de la misiva firmada por Castro y que desmiente insistentes rumores sobre su muerte que circularon la semana pasada, saturaron redes sociales y generaron toda clase de confusiones en medios de prensa.

No se especificó el contenido de la carta.

Telesur hace parte del esquema de canales públicos de televisión que se transmiten en la isla como parte de la programación local por lo que los cubanos vieron lo que, de hecho, constituye un desmentido sobre el deceso del exmandatario de 88 años de edad.

Aunque no se mostraron imágenes de Castro, Telesur exhibió las fotografías de Maradona recibiendo la carta en papel membretado blanco con el nombre del exgobernante y con su firma de manera muy visible.

Junto a la compleja firma del líder puede leerse: "Un fuerte abrazo" y como es característico en las misivas de Castro, se incluye la fecha y la hora, en este caso 11 de enero a las 7:25 p.m.

En su página de Twitter, Telesur también publicó las fotos en las que aparece un sorprendido Maradona vestido con una camiseta oscura y con la misiva en sus manos.

"Fidel Castro está vivo y le agradece a Maradona por su amistad con Cuba", dijo Telesur en su cuenta de Twitter.

Castro no es visto en público desde hace un año y a lo largo del 2014 solo recibió a altos dirigentes extranjeros que viajaron a la isla. Su última columna de opinión, que se publica de manera periódica en medios de prensa locales y en las que suele fijar su posición sobre temas de interés nacional o internacional, se dio a conocer en octubre pasado.

Los rumores sobre la salud del exgobernante y, eventualmente, sobre su deceso fueron alimentados luego de que este no apareciera ni escribiera nada tras el anuncio el 17 de diciembre del presidente Raúl Castro y su colega estadounidense, Barack Obama, de normalizar relaciones diplomática, un suceso histórico pues los nexos entre los países se rompieron hace cinco décadas.

Castro tampoco fue visto junto a los tres agentes de inteligencia cubanos liberados por Estados Unidos en el marco de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos.

La excarcelación de los cinco, como se conoce al grupo de estos tres y de otros dos espías que cumplieron sus penas y regresaron a Cuba con anterioridad, constituye uno de los temas de mayor trascendencia para la política exterior cubana desde que fueron detenidos en 1998, hace 16 años.

La campaña para lograr la libertad de los espías fue iniciada por Castro y dirigida por él personalmente.

La Habana, Cuba