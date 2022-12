Final feliz para perrita víctima de maltrato durante partido en Argentina

Las imágenes del jugador del Bella Vista Juan Jiménez cogiendo del cuello al animal y lanzándolo con fuerza contra una malla dieron la vuelta al mundo y despertaron la ira de muchos.

Después del hecho, un grupo de amantes de los animales buscó al perro, que resultó ser hembra, y le curó algunas contusiones y una herida en la pata.

Negrita tiene ahora un dueño y el club Atlético San Juan, rival del Bella Vista, la nombró su mascota oficial.

Los jugadores del equipo le abrieron una página en Facebook donde ya tiene miles de seguidores y donde le envían mensajes de diversos países.

No hubo final feliz para el villano de esta historia, el futbolista que la maltrató, pues su equipo lo despidió, recibe todos los días insultos en las redes sociales y se convirtió en uno de los personajes más odiados de ese país.

"Desde las 7 de la mañana que atiendo el teléfono y doy la cara. Me siento muy mal. Me la paso llorando. No se cómo pedir disculpas", dijo a la prensa de su país.