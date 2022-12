Fingió secuestró de sus hijos para darle una lección a su niñera por dormilona

El hombre llegó a su casa y encontró a la joven tomando una plácida siesta. ¿Exagerado o justo el escarmiento?

Cuando el padre de familia llegó a su casa se encontró con la desagradable escena de la niñera, muy tranquila, durmiendo en el sofá. La reacción del hombre fue tomar a los niños y salir de la casa. La joven ni siquiera se inmutó.

Publicidad

Sarah, la niñera, despertó de su siesta y al no encontrar a los niños empezó a escribirle a su jefe que por favor la llamara urgente. Como parte de su plan, el furioso padre le dijo que no podía hacerlo porque no había señal, explica el diario Daily Mail.

La insistencia de la mujer era rechazada, sin embargo, su jefe le preguntó si los pequeños estaban bien. En el cruce de pregunta sin respuestas, el hombre le reveló el plan que hizo al encontrarla durmiendo.

"Te puedo acusar por descuidar a mis hijos", le dijo, y aseguró que iba a en camino a la comisaría para hacer la denuncia. Todo indica, que la investigación no se desarrolló, pero seguramente la niñera sí recibió una lección.