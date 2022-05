Finlandia, a un paso de pertenecer a la OTAN

Un paso más cerca para que Finlandia pertenezca a la OTAN, la Alianza Atlántica militar a la que pertenecen países de occidente y una de las razones por las que Rusia invadió a Ucrania .

El presidente y la primera ministra finlandeses apoyaron de lleno el ingreso de su país a la OTAN.

"Para nosotros unirnos a la OTAN no sería contra nadie. Nos gustaría maximizar nuestra seguridad de una forma u otra mientras pensamos en ser miembros de la OTAN, pero no es un juego de suma cero. Si Finlandia aumenta su seguridad, no será en detrimento de nadie” dijo Sauli Niinisto, presidente de Finlandia.

Se trata de una decisión histórica que rompe con más de ocho décadas de neutralidad. Los líderes finlandeses aseguran que su adhesión a la Alianza Atlántica fortalecería la seguridad su país y, a su vez, haría más fuerte a la OTAN.

Jens Stoltenberg, el jefe del organismo saludó la decisión y aseguró que el proceso de integración sería rápido, una vez Finlandia presente su candidatura.

Los finlandeses han visto con buenos ojos el anuncio, aseguran que los hace sentir más seguros. Algunos creen que su país debería haber estado en la OTAN en 1990 cuando fue posible.

"Es muy importante que los líderes de nuestro país estén en sintonía y creo que fue una buena decisión". Dijo un Ville Laakso, ciudadano finlandés.

Y como era de esperarse, Rusia no ve la decisión con buenos ojos y asegura que es una amenaza contra su país.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la expansión de la OTAN no hace que el contiene europeo sea más estable y seguro.

Pero estas reacciones no han amedrentado a Finlandia, el presidente finlandés aseguró que fue Rusia misma la que provocó su decisión y que deberían mirarse al espejo.

En el parlamento finlandés la mayoría de los diputados están a favor.

Precisamente, ellos se reunirán el lunes para estudiar la propuesta del gobierno y votarla posteriormente.

De ser aprobada, Finlandia anunciaría su candidatura oficialmente a la OTAN, organismo que desde ya le da a bienvenida.