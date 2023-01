Finlandia eligió a la primera ministra de gobierno más joven del mundo

Sanna Marin, de 34 años, fue electa tras la renuncia de Antti Rinne el pasado 3 de diciembre, cercado por su manejo de una huelga postal.

Los socialdemócratas de Finlandia la eligieron después de que se desempeñara como ministra de Transporte, esta vez para encabezar al gobierno, convirtiéndola en la primera ministra más joven de la historia del país.

Marin ganó de manera ajustada la votación para reemplazar al saliente primer ministro Antti Rinne, quien renunció el pasado martes tras haber perdido la confianza de Partido Centrista, socio de la coalición gubernamental, a raíz de su manejo de una huelga del correo.

"Tenemos mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza", dijo Marin a la prensa el domingo por la noche, evitando referirse a su edad.

"Nunca he pensado en mi edad o género. Pienso en las razones por las que entré en política y en aquellas cosas por las cuales me he ganado la confianza del electorado", agregó.

Marin se convierte además en la líder de gobierno más joven del mundo, por delante del primer ministro ucraniano Oleksiy Honcharuk, que tiene 35 años.