Fiscal en caso de Leopoldo López dice que proceso fue manipulado

La grabación fue publicada en internet por el portal La Patilla. Esta web también asegura que el hombre abandonó Venezuela rumbo hacia Estados Unidos, al parecer con información y documentos claves del proceso por el cual el líder opositor fue condenado a 13 años de cárcel, acusado de “instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio”.

“Soy Franklin Nieves, fiscal 41 del Ministerio Público Nacional con competencia penal. Fui uno de los fiscales que presentó la acusación contra el ciudadano Leopoldo López, hoy condenado y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde”, empieza Nieves.

“Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaban ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. Esta continuación se tenía que hacer contestando la apelación y argumentando para defender la condena de la juez que había llevado el caso”, continúa en su misiva.

“Quienes me conocen saben la angustia por la que pasé por el dolor y la presión que me daba continuar con una farsa para continuar con ese juicio. Violándoles los derechos injustamente a esas personas”.

“A quienes me conocen, a los que me quieren, saben que a partir de este momento van a escuchar descalificaciones, injurias en mi contra porque no me presté para continuar con la farsa que se montó”.

“A mis compañeros jueces, a mis compañeros fiscales yo los invito a decir la verdad, como yo en este momento perder el miedo y decir la verdad. Quiero que sean valientes, levanten sus voces y manifiesten su descontento con la presión de nuestros superiores de destituirnos, de mandarnos a la cárcel, y esa serie de argumentos absurdos que nos ponen para amenazarnos y que podamos realizar el capricho de todas esas personas”.

“Hago responsable al Ejecutivo nacional y a mis superiores jerárquicos si algo me sucede a mi o a mi familia. Ya me enteré de que están iniciando una investigación con el fin de sembrar pruebas falsas, no ahora contra Leopoldo López sino contra mi persona”.

“A los venezolanos les voy a manifestar que en una próxima oportunidad estaré diciendo toda la verdad de cuanto aconteció en el juicio contra Leopoldo López y no solo durante el juicio sino lo que aconteció antes, durante y después”.