Fiscalía venezolana investigará caso de grabación

La funcionaria dijo en su cuenta de Twitter que comisionó una fiscal para que investigue el caso de la grabación de una supuesta conversación entre un importante conductor de la televisión estatal con un presunto funcionario de inteligencia cubano .

El anuncio de la fiscal se da horas después que un grupo de congresistas opositores acudió a la sede del Ministerio Público para exigir una investigación del supuesto audio y los señalamientos de corrupción y de presencia de militares cubanos en el país que se mencionan en la supuesta conversación.

El diputado opositor, Ismael García, acompañado de otros de sus colegas, solicitó el jueves en la Fiscalía General la apertura de una investigación del audio de la presunta conversación entre el conductor de un programa de la televisión estatal, Mario Silva, y un supuesto funcionario de inteligencia cubana identificado como el teniente coronel Aramis Palacios.

García dijo a la prensa, tras introducir la denuncia y consignar una copia de la grabación, que la Fiscalía General debe investigar los señalamientos de corrupción que se hacen en el audio, así como "la presencia de militares activos de Cuba dando instrucciones dentro del seno de la fuerza armada".

"Aspiramos que esta situación sea solventada en los próximos días", indicó el congresista al pedir a las autoridades judiciales actuar con celeridad para esclarecer el caso.

El diputado opositor confirmó que tiene en su poder otra grabación, y dijo que "en su momento" la hará pública.

Varias decenas de manifestantes, portando carteles que decían "fuera corruptos" y grandes bolsas con el símbolo del dólar pintado afuera, se presentaron en los alrededores de la Fiscalía para apoyar a los opositores y exigir la investigación del caso.

García difundió a comienzos de semana una grabación de un presunto diálogo entre Silva y Palacios, donde se hacen revelaciones de corrupción y divisiones en el oficialismo.

El diputado no precisó cuándo se registró el diálogo de Silva y Palacios, o la forma como obtuvo la grabación.

" Rechazo categóricamente todo el montaje que ha sido expuesto por el diputado Ismael Garcia. Es absolutamente falsa la grabación presentada por la ultraderecha, dijo Silva en una declaración que ofreció el pasado lunes en su programa nocturno en la televisora estatal, y se puso a la orden de las autoridades judiciales para iniciar las investigaciones.

El conductor defendió la estrecha relación que mantienen los Gobiernos de Venezuela y Cuba, y denunció que el "montaje" de la grabación formaba parte de una acción del Mossad , que es la agencia de inteligencia de Israel.

Silva, una influyente figura del oficialismo, anunció el lunes que dejaría por un tiempo su programa "La Hojilla" de la televisora estatal para atender problemas de salud.

Las autoridades cubanas no han respondido una solicitud de reacción o información sobre Palacios.

En la conversación un hombre identificado como Silva habla de divisiones entre el mandatario Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez, y el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, ambos dirigentes del oficialista Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV).

En la grabación, quien se supone es Silva expresa en el diálogo con Palacios su preocupación porque Cabello, un teniente retirado del Ejército quien es señalado de tener gran influencia en la fuerza armada, está conspirando contra Maduro, quien ganó por estrecho margen la elección del 14 de abril que la oposición se niega a reconocer alegando fraude.

Asimismo, en la cita se hacen señalamientos de presunta corrupción que comprometen a Cabello.

El presidente del congreso rechazó a comienzos de semana la supuesta grabación, y dijo a medios estatales que el audio forma parte de un "festín" que están haciendo los congresistas opositores "a ver que levantan" porque los mueve el "desespero".

"Nadie podrá dividir las fuerzas del chavismo", indicó el dirigente al descartar divisiones en el oficialismo y llamó a los seguidores del Gobierno a la "unidad, lucha, batalla y victoria".

Maduro también objetó el martes la cinta e hizo un llamado a sus seguidores a no dejarse "desmoralizar... porque detrás de esa basura llamada Ismael García hay una guerra psicológica, para tratar de destruir la revolución bolivariana, para dividirla, para tratar algo que no han logrado ni lograrán".

Caracas (Venezuela)