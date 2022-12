Florida, Ohio, Carolina del Norte y Pensilvania definirían elecciones de EE.UU.

Las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos se decidirán en una decena de estados, donde la disputa es particularmente ajustada o donde el voto puede empujar todo proceso en una dirección u otra.

En este final de campaña, Hillary Clinton y Donald Trump dedican casi todo el tiempo a esos escenarios de batalla, prácticamente ignorando al resto del país.

Estados Unidos posee un sistema de elección indirecta en el que cada estado tiene asignado un número de representantes al colegio electoral (los llamados "votos electorales"), que dependen del tamaño de su población.

Con las notables excepciones de Maine y Nebraska, el candidato presidencial que gana un estado se lleva todos los votos electorales, ya que no rige un sistema proporcional.

Para llegar a la Casa Blanca, un candidato precisa por lo menos 270 de los 538 votos electorales el día de la elección.

Por ello, el sistema hace que los candidatos se concentren en los estados en que la disputa es más apretada, en detrimento de aquellos en los que el resultado no debe arrojar sorpresas.

Esto explica que California -predominantemente demócrata- ni Oklahoma -predominantemente republicana- reciban tanta atención de parte de los candidatos.

En esta elección en particular, Florida, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte y Virginia son considerados los terrenos de batalla más importantes.

Florida distribuye nada menos que 29 votos electorales, al tiempo que Pensilvania atribuye 20, Ohio 18, Carolina del Norte 15 y Virginia 13.

Para llegar al número mágico de 270, hasta el pequeño estado de Iowa, que distribuye seis votos electorales, puede inclinar la balanza.

La siguiente es la lista de los estados fundamentales en esta elección, con su correspondiente número de votos electorales y el promedio de los sondeos elaborado por el sitio web especializado RealClearPolitics, que incluyen a los dos candidatos minoritarios Gary Johnson y Jill Stein.



Estado Votos electorales



Sondeos (%) Florida 29 Trump 47,7

Clinton 46,2

Pensilvania 20



Clinton 46,7

Trump 44,1

Ohio 18 Trump 46,3

Clinton 43,0

Michigan 16 Clinton 45,0

Trump 41,0

Georgia 16 Trump 48,4

Clinton 43,8

Carolina del Norte 15 Trump 46,8

Clinton 46,0

Virginia 13 Clinton 47,4

Trump 42,2

Arizona 11 Trump 46,3

Clinton 42,3

Wisconsin 10



Clinton 46,0

Trump 40,5

Colorado 9



Clinton 40,0

Trump 41,0

Iowa 6



Trump 43,7

Clinton 41,3

Nevada 6 Trump 46,0

Clinton 44,0

New Hampshire 4 Trump 43,4

Clinton 41,8