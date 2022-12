Florinda Meza desmiente que haya prohibido visitas a tumba de Chespirito

La actriz mexicana Florinda Meza, viuda del fallecido comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", negó este miércoles en Sao Paulo que haya prohibido las visitas a la tumba de su esposo, quien murió el pasado 28 de noviembre a los 85 años de edad en su residencia en Cancún y fue sepultado en Ciudad de México.

"Siempre hay difamadores. La prensa sucia me culpó, pero no es verdad. Las puertas están abiertas a todos los visitantes. Si son extranjeros, con más razón, podrán preguntarle al vigilante dónde queda la tumba", señaló Meza en entrevista al canal SBT, que todavía retransmite la serie humorística "El Chavo del Ocho".

El cementerio Panteón Francés, de la capital mexicana y donde reposan los restos de Chespirito, por tener más de cien años ya no funciona más y es tratado como museo, pero sin restricciones de visitas, explicó Meza.

En la capital mexicana, adelantó la viuda de Chespirito, se gestiona un proyecto para abrir un museo con el acervo del comediante.

Meza, también libretista de telenovelas, visita por estos días Brasil como invitada del canal de televisión para participar en varios programas de entrevistas y en su primera participación evitó dar detalles de los problemas, incluso judiciales, que tuvieron ella y Chespirito con otros actores del elenco.

"En el caso da María Antonieta De las Nieves ('La Chilindrina') yo la considero una gran compañera, pero no puedo decir que era una gran amiga porque yo era más próxima de los otros. No tengo ninguna queja y si ellos dicen algo pongan en duda a quien lo comenta, también porque la presa a veces no es verdadera y miente", relató.

Sobre Carlos Villagrán "Kiko", Meza admitió que él y otros actores del elenco intentaron una relación amorosa con ella antes de unirse a Chespirito y que vio al actor después de 35 años, justo en el velorio del comediante.

"Fue solo un momento en que el me dio las condolencias y un abrazo y nos despedimos porque yo ya estaba de salida. Me gustó que él y toda América Latina estaban allá en el velorio", señaló Meza.

Después de la serie dejar de grabarse en los años noventa, Meza y Chespirito mantuvieron contacto sólo con los actores Rubén Aguirre "El Profesor Jirafales" y Edgar Vivar "El Señor Barriga" y "Ñoño", pues la mayoría del resto del elenco murió y con De las Nieves y Villagrán hubo una disputa judiciales por derechos.

La viuda del escritor, músico, actor y comediante trabajó junto a su esposo en otros programas humorísticos de la autoría de Chespirito, como "El Chapulín Colorado", "Los Chifladitos", "El doctor Chapatín" y "Los Caquitos".

Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México y aunque estudió ingeniería, nunca ejerció. Se inició como creativo en una agencia de publicidad a los 22 años.

En la década de 1960 comenzó a trabajar como guionista de comedias para radio, televisión y cine, y de ahí su sobrenombre de "Chespirito", diminutivo españolizado de Shakespeare, que se le aplicó por su baja estatura.

Las series de Chespirito, principalmente "El Chavo del Ocho", son todavía un éxito en Brasil y la emisión de los repetidos capítulos es una de las "armas" de SBT para disputar la sintonía con canales competidores.

Los homenajes a Chespirito y sus personajes tras la muerte de su creador no se dejaron esperar en varias ciudades brasileñas, que pintaron murales en espacios públicos y realizaron diversos actos con dobladores al portugués, coleccionistas y amantes de las series.