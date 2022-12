ForcaChape: Brasil dio el último adiós a sus ídolos en su campo

El cielo de Brasil parecía también estar de luto por la muerte de los jugadores, directivos y cuerpo técnico del equipo Chapecoense. La lluvia fue constante en la llegada de los féretros al estadio Arena Condá, en la ciudad de Chapecó. Entre un aplauso que nunca se detuvo, hicieron calle de honor a los cuerpos.

Hacia las 10:30 am. iniciaron los actos para la ceremonia, antesala del funeral colectivo para los miembros del equipo que se quedó en el corazón de los amantes del fútbol.

Varias personalidades como el alcalde de Chapecó y el vicepresidente de la federación de fútbol brasileño declararon emotivos discursos sobre la sensible pérdida de las 77 víctimas, que fueron nombradas una a una y que recibieron una gran ovación.

Cerca de las tres de la tarde la ceremonia terminó, pero los sollozos y las oraciones no se detuvieron para los jugadores que perdieron la vida cuando iban detrás de un sueño.



Brasil se une en una sola voz para despedir a sus hijos del Chapecoense