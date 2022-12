Forenses argentinos descartan que 43 estudiantes mexicanos fueran incinerados

A través de un trabajo multidisciplinario de un año, en el que participaron 26 peritos tanto en el campo como en laboratorio, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó que "no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes".

"No hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial" de presuntos narcotraficantes detenidos que, según la Fiscalía, confesaron haber asesinado y quemado ahí a los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Es la segunda vez que un grupo independiente rechaza la versión oficial después de que un peritaje del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en septiembre que no había pruebas científicas de que un fuego ocurrió en el basurero.

Uno de los miembros del EAAF, Miguel Nieva, mostró fotos de evidencias y exámenes de plantas que probarían que "no hay ninguna señal de fuego reciente en la vegetación" colindante al lugar donde se encontraron miles de fragmentos de restos humanos y de animales en un alto estado de carbonización.

"La noche del 26 a 27 no ocurrió un fuego de las condiciones indicadas", sino que lo que se pudo probar es que ahí hubo "múltiples eventos de fuego a lo largo de estos años" de operación del basurero desde al menos 2010, dijo Nieva.

Al analizar los huesos, los peritos establecieron que había restos de al menos 19 personas "que claramente no pertenecen a los estudiantes normalistas" y hallaron también 138 elementos balísticos que creen que corresponden a al menos 39 armas de fuego distintas, todas cortas.

Mercedes Doretti, perito del EAAF, dijo que con este dictamen que ya se entregó a la Fiscalía General se pide a las autoridades mexicanas que se haga una "junta de peritos" de la Fiscalía, el EAAF y el grupo de expertos de la CIDH para "discutir resultados" del basurero.

"Resulta totalmente innecesario realizar un tercer peritaje en el basurero. Se deben concentrar todos los esfuerzos para avanzar en nuevas líneas de investigación", dijo el abogado de las familias, Vidulfo Rosales.

Diversas ONG han puesto en duda la versión oficial de los hechos, que generaron fuertes críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto.