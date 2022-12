Fotógrafo habría captado formación de cuatro trombas marinas en una isla griega

Este arriesgado hombre relata que se encontraban a una milla de distancia de la tromba más cercana y le preguntó al capitán del barco si era peligroso, ya que se dirigían hacia los tifones, formados en la isla Othoni, en Grecia, mientras viajaban hasta Italia.

Giudici, sin embargo, dijo que estas no fueron las únicas trombas que vio en el barco. "Yo pude contar, al menos, diez y se prolongaron durante cerca de cuatro minutos cada uno", aseguró.

Esta foto muestra las primeras cuatro trombas que se formaron en el mar, dijo Giudici, quien asegura que la imagen no es un montaje. Cuenta que la tomó en 1999, con una cámara análoga, cuando se formaron pero que solo hasta ahora la dio a conocer y la publicó el sitio web de la NASA, Earth Science Picture of the Day.