Fotos de Chávez generan dudas en la red, ¿realidad o photoshop?

Lejos de calmar los ánimos en el vecino país entre oficialistas y opositores, las fotografías difundidas el viernes pasado han avivado la polémica sobre el verdadero estado de salud del presidente Hugo Chávez.

Personas conocedoras del programa Photoshop han subido videos para, según ellas, demostrar los errores e inconsistencias que tienen las fotografías.

En ellos, se pretenden demostrar que el rostro de Chávez ha sido retocado y el periódico Granma que sostiene en sus manos también está manipulado.

Fotógrafos especializados también han asegurado a medios de comunicación que no creen que las imágenes sean auténticas en un ciento por ciento.

No convencen

Independientemente de la veracidad o no de las fotografías, la oposición no se ha conformado con ellas y asegura que no son suficiente prueba de la capacidad de Chávez para gobernar.

"Debo decirlo como abogado, esa prueba de vida que sería la fotografía presentada el día de ayer (viernes) no es una prueba legítima, para eso se requiere un proceso establecido en la constitución, en su artículo 33, que establece la creación de una junta médica para certificar la salud del presidente", dijo Alfredo Romero del grupo de derechos humanos Foro Penal Venezolano.

David Smolansky, dirigente estudiantil de Voluntad Popular, expresó: "Necesitamos una fe de vida que convenza a los venezolanos. Ya basta de que nos vean la cara de tontos. Se equivocan si piensan que nos vamos a quedar de brazos cruzados por mostrar unas fotos que pudieron perfectamente ser manipuladas".

Para los seguidores de Chávez es suficiente con las imágenes, que se venden como pan caliente , y les devuelve la esperanza de que el presidente regrese pronto a dirigir el país.