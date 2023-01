Francia arremeterá contra Siria si ocurre un nuevo ataque químico

“Si por casualidad cruzara nuevamente esa línea roja, la respuesta sería idéntica”, aseguró Jean-Yves Le Drian, ministro francés de Relaciones Exteriores.

Le Drian dijo que "todo sugiere “que Siria ya no tiene capacidades para fabricar armas químicas, pero advirtió que, si las usara nuevamente, Francia y sus aliados no dudarían en volver a atacar.

En una entrevista con la radio France Info, recordó que "en agosto 2013 el régimen de Bashar al Asad se había comprometido a destruir todo su arsenal químico". "Sin embargo, claramente, no lo destruyó todo", apuntó.

"Pero está claro para Bashar al Asad que, si por casualidad cruzara nuevamente esa línea roja, la respuesta sería idéntica", agregó el jefe de la diplomacia francesa.

"El tema es el arma química", señaló Le Drian. "No declaramos la guerra a Bashar al Asad o a sus aliados. Simplemente nos aseguramos de que el arma química no vuelva a ser utilizada", sostuvo.

Estados Unidos, junto a Francia y Reino Unido, llevaron a cabo el sábado un ataque aéreo contra instalaciones de producción y almacenamiento de armas químicas en Siria, en represalia por un presunto ataque químico atribuido al régimen sirio de Bashar al Asad en el que habrían muerto al menos 40 personas.

Ataques del sábado fueron la primera operación militar de envergadura ordenada por Emmanuel Macron, que asumió la presidencia de Francia hace menos de un año.

En 2017, había dicho que el uso de armas químicas supondría para él una "línea roja" y que conllevaría "una respuesta inmediata" de Francia.

