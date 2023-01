Francia está dispuesta a ayudar a Colombia con la crisis migratoria

Así lo indicó el presidente Iván Duque, tras el encuentro que sostuvo con Emmanuel Macron. El mandatario galo prometió que se elevará la contribución a Acnur.

"Francia no solamente ha aportado recursos a los fondos regionales de la Unión Europea, sino que también quiere participar en la atención de problemáticas concretas en las zonas de frontera y eso también lo agradecemos profundamente", dijo Duque en una breve declaración a la prensa al cierre de este encuentro.

El Palacio del Elíseo anunció por su parte que Francia "multiplicará por dos este año su contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para ayudar a los migrantes y desplazados venezolanos en Venezuela y Colombia". Esta "se elevará a un millón de euros", apuntó.



#París El Presidente @EmmanuelMacron nos expresó su interés en la atención de problemáticas en la frontera de Colombia y Venezuela, generadas por crisis migratoria. Esta ayuda se suma a los aportes hechos por el gobierno francés, a través de la Unión Europea. #VisitaTrabajoEuropa pic.twitter.com/NG7OT0t8Gt — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 19, 2019

Unos 3,3 millones de personas han huido de Venezuela desde enero de 2016, según cifras de la Acnur, para escapar de la profunda crisis económica, agravada por la escasez de comida, medicinas y otros bienes básicos, que vive ese país.

Colombia ha recibido a alrededor de 1,3 millones de venezolanos, por lo que se enfrenta al mayor flujo migratorio en su historia.

Los mandatarios abordaron también la situación política de Venezuela, donde se mantiene un pulso por el poder entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, pero no hicieron ningún anuncio concreto.

Francia fue uno de los principales países europeos en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela para que abra un proceso electoral, refutando la legitimidad de las presidenciales en que fue reelegido Nicolás Maduro.

"No puedo dejar de expresar mi gratitud al presidente Macron no solamente por haber acompañado la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro pero también por su interés y su liderazgo para que tengamos una solución que permita el cese de la usurpación, un gobierno de transición y el llamado a elecciones libres en ese país", declaró Duque.

En un comunicado, el Elíseo confirmó afirmó que "Francia y la Unión Europea, a través del Grupo de Contacto Internacional, siguen con atención la evolución de la situación y apoyan los esfuerzos para encontrar una solución política a la crisis, de cara a la organización de elecciones presidenciales libres y democráticas".

Tras la entrevista con Macron, Duque se reunió el miércoles por la noche con la ministra de las Fuerzas Armadas, Florence Parly, y será recibido el jueves por la mañana por el ministro de la Transición Ecológica y número tres del gobierno de Francia, François de Rugy.

Duque se encuentra de gira por Europa, donde ya visitó el Reino Unido. La última etapa luego de Francia será Suiza.