Francia hará vuelos de reconocimiento para bombardear al EI en Siria

El presidente francés, François Hollande, anunció que ha dado instrucciones para que las Fuerzas Armadas de su país realicen vuelos de reconocimiento para eventuales ataques aéreos contra el Estado Islámico (EI) en Siria.

"He decidido que desde mañana habrá vuelos de reconocimiento, en colaboración con la coalición internacional. A continuación, según la información que recolectemos, estaremos listos para bombardear", dijo el presidente de Francia, país que ya participa en la campaña contra el EI en Irak pero que hasta ahora se había opuesto a hacerlo en territorio sirio.

En su rueda de prensa semestral que se celebra hoy en el Palacio del Elíseo, Hollande descartó una intervención militar terrestre en Siria, al considerarla "inconsecuente" e "irrealista".

"Irrealista porque seríamos los únicos. Inconsecuente, porque sería transformar una operación en fuerza de ocupación. Así que no intervendremos sobre el terreno, no más de lo que hacemos en Irak", señaló.

A juicio del mandatario, "en Irak le corresponde a los iraquíes, y en Siria a los rebeldes y a las fuerzas regionales" batallar sobre el terreno.

Hollande insistió que el presidente sirio, Bachar al Asad, deberá dejar el poder en un momento u otro de la transición.

"No se debe hacer nada que pueda consolidar o mantener a Bachar al Asad (...). Es lo que debemos hacer para pueda haber una reagrupación de los sirios sobre una base democrática", señaló.