Francia Márquez afirma que, incluso dentro del propio gobierno, hay racismo y clasismos

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez , abogó este jueves por construir una nueva relación con España, en la que ambos países, que tienen una historia en común, vayan "hacia adelante" transformando sus realidades más allá de la "simbología y los rasgos históricos" que tienen que ver con la colonización.

Márquez realizó una visita de 36 horas a España durante la que mantuvo encuentros de trabajo con sectores empresariales españoles y con representantes del Gobierno español.

También asistió al Foro Tendencias 2023, en el que se sentó con la directora del diario El País, Pepa Bueno, para hablar de su carrera política y sus planes en el gobierno de Gustavo Petro.

Márquez destacó en la charla, mantenida en el marco del Foro Tendencias 2023, que desde que asumió el cargo en agosto siente presión “sobre todo por los jóvenes, que votaron por el cambio”.

Añadió que tras llegar al poder se han encontrado “una institucionalidad que no está hecha para el cambio, sino para que todo siga igual”.

Pero llamó la atención que la vicepresidenta criticó que el racismo y el clasismos vienen incluso de círculos políticos y de poder, es más, desde el interior del gobierno.

“Ahora que soy vicepresidenta no tendría que estar diciéndole a los funcionarios públicos, incluyendo de nuestro propio gobierno, ‘respéteme soy la vicepresidenta’. Si fuera un hombre mestizo o blanco no tendría que decirlo, ese respeto estaría implícito. A mí me toca decirlo todo el tiempo”, le dijo a la periodista.

La funcionaria recordó que en los últimos años ha tenido que sufrir innumerables incidentes racistas. “He sido comparada con animales o con simios por personas de la ultraderecha. Un claro pensamiento colonial, de deshumanizar, de expropiar la condición humana de las personas afrodescendientes o indígenas para someterlas a un proceso de esclavitud” declaró. “Esa narrativa sigue estando sobre la mesa”, agregó.