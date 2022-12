Francia y la oposición siria acusan a Bashar al Assad de violar cese al fuego

Un alto funcionario del principal grupo opositor de Siria dijo el lunes que el primer intento mayor de detener los combates después de casi cinco años de guerra corría riesgo de colapsar totalmente debido a los ataques de las fuerzas gubernamentales.

El cese de hostilidades redactado por Estados Unidos y Rusia se enfrentaba a una "anulación total" debido a que los ataques del gobierno sirio violaron el acuerdo, dijo el funcionario del Alto Comité de Negociaciones, el grupo opositor respaldado por Arabia Saudita.

Francia dijo que hubo reportes de ataques contra fuerzas opositoras, en contravención del entendimiento, que entró en vigor el sábado, y que los países que apoyan el proceso de paz de Siria se reunirían el lunes para tratar de aclarar la situación.

El secretario general de la ONU Ban Ki-moon dijo que la pausa en los combates en general se sostenía, pese a algunos incidentes que según dijo, esperaba que estuvieran contenidos. El Kremlin dijo que el proceso estaba en camino aunque siempre estuvo claro que no sería fácil.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que el cese en general se sostenía, con una fuerte reducción de las bajas en comparación al período previo a la entrada en vigor del acuerdo.

El cese de hostilidades, el primero en su tipo desde que empezó la guerra en 2011, es un arreglo menos formal que un cese del fuego. Apunta a permitir que se reanuden las tratativas de paz y asistencia para alcanzar las comunidades sitiadas.

La ONU y otras agencias esperan suministrar ayuda a más de 150.000 personas en los próximos cinco días.

Asaad al-Zoubi, jefe de la delegación del alto comité de negociación en las conversaciones de paz, ofreció una evaluación pesimista sobre la tregua. "No enfrentamos una violación de la tregua, enfrentamos una anulación total", dijo en la cadena de televisión Al Arabiya al Hadath TV.

"La comunidad internacional falló totalmente en todos sus experimentos y debe tomar medidas reales, prácticas con el régimen" sirio, dijo Zoubi sin dar más detalles.

Sostuvo que no había señales de ningún preparativo de conversaciones de paz, que Naciones Unidas quiere relanzar el 7 de marzo.

Las conversaciones en Ginebra de comienzos de febrero colapsaron antes de comenzar, con los rebeldes diciendo que no podían negociar mientras estaban siendo bombardeados.

Funcionarios sirios no pudieron ser contactados inmediatamente para que comentaran las afirmaciones de que las fuerzas del gobierno violaban el cese. El gobierno, cuyas fuerzas están respaldadas por el poder aéreo ruso, ha dicho que cumple el acuerdo.

El entendimiento no incluye a grupos yihadistas como Estado Islámico y el Frente Nusra y Rusia dejó en claro que tiene intenciones de seguir bombardeándolos. Pero los rebeldes considerados como "moderados" por Occidente temen que también serán alcanzados pues operan en áreas donde Nusra también está presente.

Los países pertenecientes al "Grupo Internacional de Apoyo a Siria", liderado por Estados Unidos y Rusia, se reunirán a las 3 p.m. (1400 GMT) en Ginebra el lunes.

Supuestamente deberán monitorear el cumplimiento del acuerdo y actuar rápido para terminar con cualquier rebrote del conflicto.

"Hemos recibido indicaciones de que los ataques, incluyendo algunos aéreos, han continuado contra zonas controladas por la oposición moderada", comentó a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, en Ginebra.

"Todo esto necesita verificación", agregó.