Francisco usa máquina de escribir, no ve TV y escucha partidos por radio

"Él tiene noción de la tecnología. Nosotros en la parroquia implementamos un sistema que es absolutamente revolucionario", contó el sacerdote argentino Guillermo Marcó.

Dijo que con dos creativos pensaron cómo hacer "no una página de una parroquia para la web sino una parroquia" en internet.

En un programa de televisión local Marcó recordó que uno los creativos dijo que le gustaría poder rezar en línea.

"El cardenal no entiende nada de eso, pero yo le expliqué, le mostré la computadora, él vino, vio el lugar y nos autorizó para que nosotros tengamos una oración al Santísimo on line", precisó.

Indicó que "hay una capillita donde hay una cámara web que está filmando al Santísimo Sacramento, donde uno puede entrar desde su casa y rezar frente a la computadora y estar viendo al Santísimo en tiempo real".

El papa Francisco, como cardenal de Buenos Aires, tenía una cuenta de Facebook, "pero no es que necesariamente él maneje la tecnología".

Desde antes que el nuevo papa fuera electo se especulaba con que utilizará la cuenta de @Pontifex que inauguró el papa emérito Benedicto XVI. Pero todo indica que lo más probable es que Francisco le dicte a alguno de sus ayudantes.

@Pontifex tiene tres millones de seguidores y el último mensaje de Benedicto XVI fue retuiteado 35.000 veces.

"Gracias por vuestro amor y cercanía. Que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra vida", fue el •último de sus 38 mensajes en la red social.