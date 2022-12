Frases que dijo Benedicto XVI durante sus ocho años de papado

"Amar a la Iglesia significa también tener la valentía de tomar decisiones difíciles, teniendo siempre presente el bien de la Iglesia y no el de uno".

Esta fue una de las últimas frases de Benedicto XVI pronunciadas en la audiencia del miércoles, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, a modo de despedida ante decenas de miles de personas.

Aquí una recopilación de las frases que ha dicho desde que anunció su retiro.

11 de febrero, el día que dijo que renunciaba:

- "Después de haber examinado ante Dios mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerza para ejercer adecuadamente el ministerio petrino".

13 de febrero, en el tradicional encuentro de los miércoles con los fieles, en su primera aparición en público:

- "Soy consciente de la importancia del hecho, pero también consciente de no ser capaz de llevar a cabo el ministerio petrino con la fuerza física y el espíritu que requiere".

- "La división en el clero y la falta de unidad desfiguran el rostro de la Iglesia". El papa denuncia la "hipocresía religiosa, el comportamiento de quienes buscan el aplauso y la aprobación del público".

- En una homilía afirma: "en nuestros días son muchos los que están dispuestos a rasgarse las vestiduras ante escándalos e injusticias -naturalmente, las cometidas por otros-, pero pocos parecen dispuestos a actuar sobre su propia conciencia e intenciones".

14 de febrero, en su despedida de los obispos y sacerdotes de su diócesis:

- "Aunque para el mundo permanezca oculto, siempre sé que estaréis cerca de mí".

17 de febrero, en el ángelus dominical:

- El papa llama "a renovarse y a renegar del orgullo y del egoísmo y vivir en el amor" y exhorta a "no instrumentalizar a Dios para el beneficio propio, dando importancia al éxito y a los bienes materiales".

23 de febrero, ante los miembros de la Curia romana y después de una semana de ejercicios espirituales:

- "El maligno intenta siempre ensuciar la creación de Dios a través del mal de este mundo, el sufrimiento y la corrupción".

24 de febrero, en su último Ángelus y ante unas 200.000 personas:

- El papa dice que el Señor "le ha llamado a dedicarse todavía más a la oración y a la meditación", lo que hará "de un modo más adecuado a su edad y fuerzas".

- "La vida cristiana consiste en un continuo subir a la montaña para encontrarse con Dios, para después descender llevando el amor y la fuerza con el fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios".

27 de febrero, en su última audiencia:

- "Un papa no está solo en la guía de la barca de Pedro, aunque es el primer responsable y yo no me he sentido solo a la hora de llevar la alegría y el peso del ministerio petrino".

- "Mi decisión de renunciar al ministerio petrino no revoca la decisión que tomé el 19 de abril de 2005 (cuando fue elegido papa). No regreso a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, conferencias, etc. No abandono la cruz, sigo de una nueva manera con el Señor Crucificado. Sigo a su servicio en el recinto de San Pedro".

Su penúltimo trino:

"Quisiera que cada uno de vosotros experimentara la alegría de ser cristiano, de sentirse amado por Dios, que nos ha enviado a su Hijo".