Freddie Mercury: 10 datos curiosos de su vida y carrera musical

Han pasado 30 años desde que falleció el vocalista de la banda Queen, Freddie Mercury . Pese a su muerte, sigue siendo uno de los músicos mas influyentes en la actualidad, pues su talento y gran puesta en escena hicieron de él uno de los artistas más admirados en toda la historia.

10 datos curiosos de la vida y carrera musical de Freddie Mercury

1. Su nombre real era Farrokh Bulsara. El artista nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzibar, una isla ubicada en frente de la costa de Tanzania. La Familia de Freddie Mercury era de la comunidad parsi de la India y eran seguidores del zoroastrismo, una antigua religión de Persia.

2. Según datos históricos, el talento musical de Freddie fue observado por el decano de ‘St. Peter College’, una escuela de estilo británico en la India a la que asistió en 1954. Allí empezó sus clases de piano.

3. A inicios de la década de 1970, el ícono del rock creó la banda Queen junto a Brian May (guitarrista), Roger Taylor (baterista) y John Deacon (bajista). Sus compañeros de la agrupación lo describen con alguien afectuoso, generoso y 100% dedicado a la música.

Freddie Mercury creó la banda Queen junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon. AFP

4. Uno de los aspectos que más resaltó de la carrera musical de Freddie Mercury fue su carisma y manera de vestir. Sus trajes, generalmente coloridos y pegados al cuerpo, fueron la sensación en esa época.

5. Freddie planificaba todas sus actuaciones con mucha cautela. En una de las entrevistas el cantante confesó que luego de cada presentación realizaba una rigurosa investigación y consultaba con sus asesores nuevas ideas para los espectáculos de la banda.

6. Aunque algunos fanáticos no lo creen, Freddie era una alguien tímido fuera del escenario, sobre todo con personas que eran desconocidas para él. Fue algo que se evidenció en la película del artista 'Bohemian Rhapsody'.

Freddie Mercury sigue siendo uno de los artistas mas influyentes en el mundo musical. AFP

7. El 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte, Mercury informó a través de un comunicado de prensa que padecía de VIH: “En virtud de la enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de VIH y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean. Pero llegó el momento para que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta terrible enfermedad”.

8. El artista murió de bronconeumonía, una enfermedad producto del VIH.

9. En 2011 Google homenajeó el cumpleaños número 65 de Mercury con un doodle de la canción 'Don't Stop Me Now'.

10. En Zanzibar se inauguró un museo en honor al también compositor. La ubicación del lugar es en la antigua casa de la familia Bulsara.