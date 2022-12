Frente a alza de precios en Venezuela, unos protestan y otros hablan de complot

Cientos de estudiantes universitarios se pusieron cita frente a la sede del organismo que regula los precios de los productos en su país y por medio de una rueda de prensa, rechazaron los aumentos hechos a la canasta básica y la captahuella, de la que aseguran no es la solución a la problemática.

Afirman que no se trata de problemas de contrabando ni de escasez, sino que todo se debe a un modelo económico de hace más de 15 años en donde las políticas públicas han sido ineficientes y no han respondido a las necesidades de los venezolanos.

En los primeros 9 días de septiembre han aumentado más de 12 productos de limpieza y aseo personal, aunque muchos de ellos ya han desaparecido de los anaqueles, según consumidores.

Esos aumentos de precio no son suficientes para que se resuelva el verdadero problema que es el tema cambiario, según la opinión de economistas.