Fue a la clínica pensando que tenía cálculos y terminó dando a luz a trillizos

El insólito caso ocurrió en la ciudad de Strugis, Dakota del Sur. ¿Cómo fue posible que Dannete Giltz no supiera que tenía un embarazo múltiple?

La mujer decidió acudir al hospital aquejada de un fuerte dolor. “Comencé a tener dolores en la espalda y en el costado del cuerpo sentí como cálculos renales. El dolor seguía presionando el sábado y tenía tanto que todo lo que podía hacer era acostarme en mi cama y llorar. Me dolía moverme e incluso respirar», reconoció la mujer en su perfil de Facebook.

Fue entonces cuando decidió acudir a un hospital. La sorpresa fue total cuando después de un examen de orina y una ecografía, los doctores le informaron que estaba embarazada de gemelos y que había entrado en parto.

Hasta ese momento Giltz no sospechaba de su embarazo. Ella y su esposo Austin ya tenían dos niños varones y no habían pensado en tener un tercer bebé, mucho menos tres más.

Al parecer la mujer asumió que ciertos síntomas de su embarazo eran por cálculos, algo que ya la había atormentado antes.

Una vez en la sala de cirugía los doctores notaron que un bebé venía al revés y decidieron hacer una cesárea. Dannete, ya en shock con la situación, no podía dar crédito cuando el doctor recibió a los dos bebés y gritó: “¡necesito otra manta, son tres!”.

Dannete dio a luz a una niña y dos niños. La familia decidió llamarlos Blaze, Gipsy y Nikki Marie.



“Poco se ven trillizos concebidos naturalmente, mucho menos de 34 semanas sin saber. Todos estamos que no lo podemos creer, todavía estoy en shock. Créanme, nadie se imagina lo que es ir al doctor por cálculos y terminar teniendo una cesárea. Es una locura”, indicó la madre.

Tan pronto se conoció la noticia, la familia Giltz ha recibido gran apoyo de familia, amigos, vecinos y hasta desconocidos. Al ser una comunidad pequeña, la noticia se regó como pólvora y muchas personas han acudido en su ayuda llevando ropa y elementos para los recién nacidos.

Una amiga de la familia abrió un crowdfunding que ya ha recolectado más de su meta original.

“Es increíble cuánta gente en un pueblo pequeño se une para una causa. Estoy muy agradecida”, indicó Dannete Giltz.

Los bebés nacieron bien y ya fueron dados de alta.



