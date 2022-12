Fue Lilian Tintori quien rechazó casa por cárcel para Leopoldo López: alcalde chavista

Jorge Rodríguez afirma que el líder opositor sí quería aceptar la oferta del Gobierno Maduro. Instó a hacer pública la conversación.

“Que desmientan una sola palabra de la narración exacta que hicimos de los hechos. Vamos a mostrar las pruebas audiovisuales que tenemos”, dijo el alcalde del municipio Libertador.

"A Leopoldo no le han pedido nada, no le pusieron ningún tipo de condición, le hablaron de una posible medida de casa por cárcel y la respuesta fue: 'Yo tengo que salir de último'", dijo Lilian Tintori a periodistas tras la reunión con altos representantes del Gobierno y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Añadió que el dirigente, quien cumple desde febrero de 2014 una condena de casi 14 años de cárcel, considera que antes que él deben quedar en libertad plena otros "presos políticos".

López fue visitado recientemente en la prisión militar de Ramo Verde (periferia de Caracas) por Rodríguez Zapatero, la canciller Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, prominente líder chavista y alcalde de un municipio capitalino, reveló Tintori el domingo.

Según la esposa del político, este le pidió aclarar que no había ninguna negociación con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Me dijo, 'Lilian, comunícale a la gente que no hay acuerdo, que no hay ningún tipo de negociación'", comentó Tintori, quien visitó el domingo al líder del partido Voluntad Popular.

"Leopoldo jamás va a negociar su libertad, primero está la libertad de todo un país", subrayó, al tiempo que consideró "inaceptable que traten de doblegarlo".

Tintori no detalló cuándo se produjo el encuentro, en el que "hubo interlocución" entre López y los funcionarios oficiales, y no solo con el exgobernante español, según dijo este lunes Juan Carlos Gutiérrez, abogado del político.

Rodríguez Zapatero promueve un diálogo entre gobierno y oposición para resolver la grave crisis política.

Como parte de esas tentativas, las partes mantuvieron conversaciones a finales de 2016, que fracasaron entre acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos.

La cuestión de la casa por cárcel se conoce en medio de una oleada de protestas opositoras contra Maduro, que deja 65 muertos desde el pasado 1 de abril.

En un video grabado clandestinamente en su celda, difundido el domingo, López llamó a mantener las movilizaciones.

"Sigan en las calles, con firmeza, con determinación, siempre... "Leopoldo está firme y nos pide firmeza en las calles, de forma pacífica", reiteró Tintori.

López está preso desde 2014 acusado de incitar a la violencia durante protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos ese año.