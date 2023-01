“Fue un error mío y lo siento”: Zuckerberg asume fallas de Facebook ante Congreso de EE. UU.

Admitió ser demasiado idealista y no comprender cómo la plataforma, usada por 2.000 millones de personas, podría ser objeto de abuso y manipulación.

El jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, asumió así su responsabilidad en las fallas de seguridad en la red social, al prepararse el lunes para su primera comparecencia en el Congreso de Estados Unidos para rendir cuentas sobre el escándalo de uso indebido de datos.

El creador y presidente ejecutivo de esta res se presentará ante una comisión del Senado el martes y ante otra de la Cámara de Representantes el miércoles, en medio de la tormenta por el uso de información sin permiso de al menos 87 millones de usuarios de Facebook por parte de la firma británica Cambridge Analytica (CA), que trabajó para la campaña de Donald Trump en 2016.

"No tuvimos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un gran error. Fue un error mío, y lo siento", dijo Zuckerberg, quien semanas atrás ya se disculpó por este tema en medios de comunicación.

"Inicié Facebook, la administro y soy responsable de lo que sucede", apuntó el empresario de 33 años, definiendo su compañía como "idealista y optimista". "Nos enfocamos en todo lo bueno que pueden aportar las personas que se conectan", dijo este lunes en su declaración ante legisladores, difundida por una comisión del Congreso.

Pero reconoció que "ahora está claro que no hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas se usen también para hacer daño. Eso se aplica a noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones y discursos de odio, así como también a desarrolladores y privacidad de datos".

"Auditoría completa"

Zuckerberg se comprometió a evitar que casos como los de CA se repitan, en un nuevo intento por controlar el daño de imagen y tras perder unos 80.000 millones de dólares de valor en la Bolsa desde mediados de marzo.

"Estamos en el proceso de investigar cada aplicación que tuvo acceso a una gran cantidad de información antes de que bloqueáramos nuestra plataforma en 2014", dijo Zuckerberg, quien el lunes estuvo en el Capitolio.

"Si detectamos actividad sospechosa, haremos una auditoría completa. Y si descubrimos que alguien está utilizando datos de manera incorrecta, los prohibiremos y se lo diremos a todos los afectados", prometió, según el texto difundido.

Facebook dijo haber tomado varias medidas para compensar fallas masivas en la protección de datos, cuando crece la presión por una mayor regulación de las redes sociales.

Desde el lunes, nuevas herramientas de privacidad rigen en los flujos de noticias de los usuarios, dijo la compañía, que el domingo anunció la suspensión de otra firma de análisis de datos, CubeYou, con sede en Estados Unidos, tras reportes de que usó comercialmente datos recogidos a través de tests psicológicos.

Facebook es objeto de investigaciones y quejas en ambos lados del Atlántico desde que estalló el caso de CA a mediados de marzo. Facebook, como Google o Twitter, también han servido como un trampolín para una gran operación para desestabilizar las elecciones estadounidenses en 2016, que la justicia estadounidense atribuye a Rusia en favor de Trump.

Zuckerberg, quien declinó a prestar declaración en Bruselas y Londres, ya envió a fines de 2017 a su director jurídico al Congreso estadounidense a dar explicaciones sobre el uso de datos privados.

"Cada detalle de su vida"

Para calmar inquietudes sobre una manipulación política de su plataforma, Facebook anunció el viernes su apoyo a la verificación de patrocinadores de avisos sobre temas clave de política pública. Y el lunes también acordó suministrar datos privados para un estudio sobre el papel de la red social en la democracia.

"En consulta con las fundaciones que financian la iniciativa, Facebook invitará a expertos académicos respetados para formar una comisión que luego desarrollará una agenda de investigación sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad, comenzando con las elecciones", según un comunicado de la compañía.

"El enfoque será mirar hacia el futuro. Y nuestros objetivos son comprender el impacto de Facebook en las próximas elecciones -en Brasil, India, México y las legislativas estadounidenses- e informar de nuestras futuras decisiones sobre productos y políticas".

Facebook negó que el movimiento #deleteFacebook (borrar Facebook) haya afectado su negocio. Pero Brian Wieser, de Pivotal Research, dijo que toda la industria de la publicidad digital, de la que Google y Facebook son los líderes, podría verse afectada.

En tanto, el cofundador de Apple Steve Wozniak, destacada figura en el mundo tecnológico, anunció que abandonaba la red social.

"Los usuarios brindan cada detalle de su vida a Facebook", dijo Wozniak a USA Today. "Facebook saca mucho dinero de la publicidad. Las ganancias se basan en la información del usuario, pero los usuarios no recuperan ninguna de las ganancias".

