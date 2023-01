Fuerte accidente entre trenes deja al menos seis muertos en Dinamarca

El siniestro se produjo al desprenderse parte del techo de un ferrocarril de mercancías y estrellarse contra otro de pasajeros.

El accidente ferroviario tuvo lugar en el puente del estrecho del Gran Belt y fue provocado por un temporal, informó la compañía Ferrocarriles Estatales Daneses (DSB).

El siniestro se produjo al desprenderse parte del techo de un tren de mercancías que circulaba en dirección a la isla de Fionia y estrellarse contra otro de pasajeros que viajaba en dirección contraria hacia Copenhague y que frenó de golpe, según DSB.

En una rueda de prensa posterior, la Policía danesa no quiso confirmar ninguna cifra de muertos ni de heridos.

"Se trata de un accidente muy grave con varios muertos. En este momento no podemos desgraciadamente dar más informaciones sobre su alcance", dijo en rueda de prensa el jefe del departamento policial, Arne Gram.

Gram tampoco facilitó más detalles y se limitó a señalar que el tren de pasajeros fue "alcanzado por un objeto", aplazando nuevas informaciones a una rueda de prensa posterior.

En el momento del accidente se encontraban en el tren 131 pasajeros y tres trabajadores, de acuerdo con DSB.

Autoridades han paralizado el tráfico en el puente, que conecta las islas de Fionia y Selandia y es una de las principales vías de comunicación del país.

Las personas que no resultaron heridas fueron trasladas al cercano pabellón deportivo de Nyborg, donde las autoridades han puesto a su disposición un equipo de psicólogos.

El temporal ‘Alfrida’ ha provocado en las últimas horas alteraciones en el tráfico ferroviario por caída de árboles sobre las vías, así como un aumento del nivel del agua en varias partes del país, lo que ha llevado a las autoridades a emitir un aviso de alarma por tiempo "muy peligroso".

El puente del estrecho del Sund, que une Copenhague con Malmoe (Suecia), ha permanecido también cerrado al tráfico durante varias horas, mientras más de 100.000 hogares suecos carecían de luz hoy a causa del temporal.