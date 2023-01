Fuerte explosión dejó 21 heridos en zona comercial de Florida, Estados Unidos

Dos personas están graves, aunque sus vidas no corren peligro. Un escape de gas sería la causa.

La explosión provocó daños en particular en un gimnasio, en cuyo interior había varias personas, señaló el responsable de los Bomberos.

"En este momento puedo decir que nadie resultó muerto", subrayó. "Podría haber sido mucho peor".

Gordon se negó a confirmar si la explosión fue causada por un escape de gas. Los bomberos habían dado cuenta más temprano, en un tuit, de una "explosión de gas".

"Constatamos escapes de gas al llegar (...) pero no puedo confirmar que esta sea la causa" del desastre, puntualizó.

El canal local WPLG mostró una vista aérea del techo de un gran edificio parcialmente destruido y de cristales rotos. El estacionamiento estaba cubierto de escombros.

Personal de rescate seguía trabajando en las primeras horas de la tarde en el área, que fue acordonada por la Policía.

"Creo que encontramos a todo el mundo", tras datos iniciales sobre personas desaparecidas, "pero la búsqueda continúa", indicó Gordon.