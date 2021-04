Fuerte video: conductor se subió a un andén para arrollar y matar a supuestos ladrones en moto

Un impresionante video registrado en Argentina es la prueba que ha expuesto la Fiscalía de ese país para enviar a la cárcel, preventivamente, a un ciudadano que embistió y mató a dos ladrones en moto.

Las imágenes demuestran que al conductor no le importó subirse a un andén con tal de atropellar a los dos sujetos. Inclusive, al final la camioneta terminó chocando contra un árbol.

En este enlace puede ver el video : imágenes sensibles, se recomienda discreción.

Tras el levantamiento de los cuerpos, el hombre fue detenido y enviado a prisión, donde pasará al menos 60 días. Este mismo fin de semana hubo manifestaciones en las que se pedía su libertad y, de paso, rechazaban que no fuera cobijado con casa por cárcel.

Fue víctima de una salidera. Persiguió,.atropelló y mató a 2 de los motochorros que lo atacaron. Quedó preso por doble homicidio. A la víctima le habían robado 2000 dólares. Con la camioneta, persiguió, atropelló y mató a dos ladrones. Le harán una pericia psiquiátrica pic.twitter.com/4ZfYZw3qbi — Mauro Szeta (@mauroszeta) April 9, 2021

(Vea aquí: Ladrones en moto que acababan de robar un celular se estrellaron violentamente )

Publicidad

Entre las personas que exigían otra forma de actuar por parte de las autoridades estaba la madre del señalado homicida. "No se merece estar preso. Ayúdenme, por favor se los pido. Mi hijo es trabajador, somos personas humildes. Siempre ayudamos a la gente. Es una vergüenza, por favor. No aguanto más. Si a mi hijo le pasa algo, yo me muero. Solo quiero abrazar a mi hijo”, le contó al medio TN Noticias.

Patricio Saldutti, fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, señaló que “todo nos conduce a un homicidio simple”, aunque la investigación apenas comienza. Si se mantiene esta calificación del delito, el joven de 25 años podría enfrentarse a una pena de 8 a 25 años.