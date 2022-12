Fuertes lluvias tienen a más de un millón de hogares en Santiago de Chile sin agua

Autoridades informaron que esta emergencia deja hasta ahora cuatro muertos y siete desaparecidos.

Fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra y escombros que cayeron sobre el río Maipo, que abastece a la gran mayoría de Santiago, lo que causó gran turbiedad en sus aguas y llevó a las autoridades a interrumpir el servicio.

"Estamos hablando de 1.450.000 hogares que van a estar afectados por este corte de agua", declaró Orrego en una conferencia de prensa.

El corte afecta a más de 60% de la población de la capital chilena, de unos 6,5 millones de habitantes. Muchos salieron a las calles con baldes y ollas para recolectar agua en uno de los 60 puntos de abastecimiento que dispuso la autoridad regional para paliar la situación.

"Yo me acosté a la medianoche y no se sabía nada. Me levanté y ya no tenía agua, por eso tuve que salir a buscar para abastecer mi casa", dijo uno de los afectados al canal estatal de noticias 24 horas.

Los supermercados se llenaron de personas que arrancaron las botellas y botellones de agua desde los anaqueles para asegurarse su provisión ya que la restitución del servicio es un misterio.

"Cuándo se va a reponer el agua potable, no lo sabemos todavía. Mientras no baje la turbiedad del río Maipo no podemos garantizar el restablecimiento del servicio", afirmó Orrego.

Autoridades indicaron que los locales comerciales y restaurantes que no cuenten con agua potable deben mantenerse cerrados, mientras que los colegios de Santiago deberán cancelar el inicio de clases previsto para el lunes.

Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi) confirmó la muerte de cuatro personas, siete desaparecidos y más de 3.300 personas aisladas.

Fuerza de la naturaleza

Las fuertes precipitaciones provocaron aluviones que arrastraron todo a su paso en el río Maipo, ubicado en el cajón del Maipo, una zona rural en la precordillera, a 47 km de Santiago, "donde la fuerza de la naturaleza se llevó puentes y dejó aisladas a unas 1.200 personas", dijo Vanessa Marimon, gobernadora de la Provincia de Cordillera.

Las lluvias cayeron durante 12 horas con mayor fuerza en zonas rurales de las regiones de Valparaíso, Santiago y O'Higgins, en la zona central del país, provocando desbordes de ríos y deslizamiento de tierra.

En las regiones de Valparaíso y O’Higgins también se produjeron cortes de agua que afectaron a unas 20.000 personas, según Onemi.

Las lluvias causaron crecidas de ríos en la región de Antofagasta, en el norte chileno, y en la turística localidad de San Pedro de Atacama se registraron aluviones y decenas de personas fueron afectadas.

En abril de 2016, fuertes lluvias golpearon a Santiago y dejaron tres muertos, masivos cortes de agua y el cese de operaciones de una importante mina de cobre.