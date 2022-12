Fuerza Aérea de EE.UU. omitió inscribir a atacante de Texas en registro criminal

No informó al FBI de la condena por violencia conyugal de Devin Patrick Kelley, lo que podría haberle impedido adquirir armas, admitió el Pentágono.

"Las informaciones preliminares muestran que el delito de violencia doméstica de Kelley no fue inscripto en el registro del Centro nacional de información criminal (NCIC)", indicó Ann Stefanek, una portavoz de la fuerza aérea estadounidense.

Stefanek precisó que se inició una investigación para comprobar si otras condenas pudieron eludir el sistema de inscripción en el registro de criminales.

Devin Patrick Kelley, que mató a tiros a 26 personas en una iglesia de Texas, habría actuado motivado por problemas familiares, dijeron las autoridades este lunes, mientras el debate sobre el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos vuelve a estar sobre la mesa.

Trump defiende tenencia de armas tras masacre

Aseguró que, si no hubiera habido una persona armada decidida a enfrentar el asesino, la masacre habría podido ser mucho peor.

“Si él no hubiera tenido un arma, en vez de tener 26 muertos, habría habido cientos más.... Eso es lo que siento sobre eso”, dijo el presidente de EE. UU.